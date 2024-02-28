Bingöl'ün Genç ilçesinde çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı.
Yakınları, gece 112 Acil Çağrı Merkezine, Ekrem Canlı'nın (64) Yenisu köyü mevkisinde çığ altında kaldığı ihbarında bulundu.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu 4 çocuk babası Ekrem Canlı'nın cesedine ulaşıldı.
Canlı'nın cenazesi otopsi için Genç Devlet Hastanesine götürüldü.
Çalışmaları yerinde takip eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, gece itibarıyla ekiplerin bölgeye intikal ettiğini, saat 02.00'ye kadar çalışmaların sürdüğünü, olumsuz hava koşulları nedeniyle çalışmalara ara verildiğini söyledi.
Saat 06.00 civarında tekrar arama çalışmalarına başlandığını belirten Usta, şunları kaydetti:
"AFAD, jandarma, korucularımız, JAK timlerimiz, JÖH timlerimiz, AKUT, SAR timlerimizle beraber yaklaşık 150 kişilik bir ekip arama kurtarma çalışmalarında bulundu. Kaymakam, vali yardımcılarımız, belediye başkanlarımız da olay yerindeydi. Ekrem kardeşimizin bedenine ulaşıldığına ilişkin bilgi geldi. Çığın altından çıkarılması çalışmaları devam ediyor. Çalışan ekiplerimize çok teşekkür ediyorum."
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de çığ altında kalan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin bu sezon başında kadrosuna kattığı yıldız forvet Edin Dzeko hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Habere göre, Dzeko'nun bu sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin yeni golcü adayı ise Arsenal'dan Eddie Nketiah.
2019'da Konya'nın Beyşehir ilçesinde bağımsız girdiği seçimi kazanan Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu kez AK Parti'den aday gösterildi. Bayındır'ın adaylığına tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.
Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.
MİT tırları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Gül'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden aday gösterilmeyen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, halka açık düzenlediği toplantıda kendisini eleştiren vatandaşlardan birine "Sen kimsin lan, hadsiz, şerefsiz adam... Seni kimin gönderdiğini biliyorum. Şerefsiz oğlu şerefsiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bir süredir omuz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. Sakatlıktan dönen Vargas, son haliyle yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den milletvekilliği yapan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek CHP'den milletvekili oldu, oldu da ne oldu si.tir oldu gitti işte" ifadelerini kullandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde yapılan erken erik hasadı dikkat çekiyor. Ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası tarafından üretilen eriğin kilosu 3 bin 500 lira olarak satılıyor. Bu özel eriğe özellikle Arap Şeyhleri büyük ilgi gösteriyor. Eriklerin tanesi gramaja göre 70 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Üretici Ası, eriklerini internet üzerinden dünyanın dört bir yanına gönderiyor ve İznik'in tanıtımına katkıda bulunmak için erikleri çini kase ile yolluyor.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, eski sevgilisi tarafından uzaklaştırma alınan Fırat Tanış'ı hedef aldı. Tanış'ın böyle bir olayla gündeme gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?