Bingöl'de CİMER Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bingöl'de CİMER Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Bingöl'de CİMER personeline yönelik eğitim toplantısı düzenlendi, vatandaş memnuniyeti vurgulandı.

12.12.2024 13:47
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Bingöl'de CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

BİNGÖL - Bingöl'de İletişim Başkanlığı tarafından 'CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

Bingöl'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından CİMER faaliyetlerinde hizmet sunum kalitesini ve vatandaş memnuniyetini arttırmak, kurumlar arası işbirliğini artırarak uygulamada bütünlük sağlamak amacıyla 271 CİMER personeline yönelik "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi. Bingöl Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Valilik Konferans Salonu'nda yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantısına, Vali Ahmet Hamdi Usta, İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Durmuş Ersoy, İletişim Başkanlığı eğitim uzmanları, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kurum amirleri ve personeli katıldı.

CİMER hakkında bilgi veren Vali Ahmet Hamdi Usta, "CİMER, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini çeşitli yollarla ulaştırabilecekleri vatandaş odaklı bir sistem. Bu sistem üzerinde yapılan başvurularda sorunların hızlıca işleme alınarak değerlendirildiğini ve süratle olumlu veya olumsuz cevaplar verildiği gözlemliyoruz. Bu fonksiyonlarıyla CİMER, milletle devlet arasında güçlü bir iletişim köprüdür. Vatandaşın devletle iletişim kurduğu ve derdini anlattığı, cevap aldığı yollardan birisidir. Bizlerde Bingöl Valiliği olarak bu sistemin daha etkin kullanılmasın bu eğitim programını düşündük. Bu vesile ilimiz genelinde CİMER kullanıcıların bilgisini güncelleyecek, sistemle ilgili sorunları çözüme sunacağız. 2024 yılı içerisinde şu ana kadar bilgilendirme kanunu kapsamında 537, dilekçe kanunu kapsamında ise 5 bin 97 olmak üzere 5 bin 634 başvuru aldık. İlimizdeki toplam cevap onaycı ve kullanıcı sayısı 271'dir" dedi.

İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanı Durmuş Ersoy ise "Biz şikayet mekanizması olarak algılanmasını istemiyoruz. Vatandaşımızın sadece bu nedenle CİMER'in kapısını çalmasını istemiyoruz. Katılımcı bir yönetim anlayışının CİMER aracılığı ile kamuya hakim olmasını istiyoruz. Sadece şikayet olarak değil Türkiye'nin var olan yada ileriye dönük bu konuda da bir politika geliştirilmesi iyi olur dediğiniz herhangi bir konuda görüşünü çok merak ediyoruz. Örnek olarak sokak hayvanları, vatandaşımız bu konuda ne düşüyor. Biz ölçümlüyor, anketler ve kamuoyu araştırması yapıyoruz. Fakat CİMER'in çalışma metodu, herkes kendi ayağı ile geliyor. Biz kimsenin kapını çalmadan, aramadan ve sormadan siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz demende herkes gelip bu veriyi veriyor. Bunların bir çoğu maalesef şikayet üzerine. Bunu ilaveten aynı zamanda herhangi bir konuda görüşünüzün de bizim için değerli olduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de CİMER Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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