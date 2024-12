Bingöl\'de CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Güncel

Bingöl'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, kent genelindeki kamu kurum ve kuruluş amirlerine ve personeline bilgi verdi.

Ersoy, CİMER'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurulan beyaz masanın devamı niteliğinde olduğunu belirterek, İletişim Başkanlığı'nın amacının devletin yürüttüğü tüm faaliyet politikalarını iç ve kamuoyuna bütüncül bir stratejik iletişim araçlarıyla tanıtmak olduğunu kaydetti.

CİMER'in millet ile devlet arasındaki iletişimi güçlendirmenin dışa vurumu olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 yıl içinde 40 milyona yakın başvuruyla gelen bir sistemden bahsediyoruz. Geçen sene 7 milyon 650 bindi bu sayı. Tabi geçen sene deprem dolayısıyla deprem bölgesinden çok sayıda vatandaşımız müracaat günlük başvuru sayımız o dönem rekorumuz da zaten o döneme ait 250 bin civarındaydı. Her gün 250 bin başvuru gelmişti bir dönem. Bunun tabi ki şu an itibariyle ortalaması günlük 15 bin civarında. Türkiye'den her gün 15 bin vatandaşımız bir başvuru yapma hakkı çerçevesinde başvuru yapıyor. 2015 yılında yaklaşık 3-4 bin bandındaydı. Bunun tabi ki baştaki sebebi yeni hükümet sistemi sonrasında yürütmenin yürütme organının daha da güçlenmesiyle beraber aslında vatandaşlarımızın birçok sorununu devletin en tepe mekanizmasında çözülmesine dair olan beklentisi. Biz de bu beklentiyi boşa çıkarmamak adına bu işi yürütüyoruz. Ülkemizin genelinde yaklaşık 90 bin CİMER aktif personeli bulunmakta. Bu senenin içinde yaklaşık 4.5 milyon başvurunun geleceğini öngörüyoruz. Geçen seneye göre az bir düşüş olacak ama geçen sene deprem dolayısıyla başvuru sayımız da büyük bir artış vardı."

Yapılan her başvurunun en az iki kamu görevlisi tarafından okunduğunu aktaran Ersoy, başvuruları ilgili kurumlara gönderdiklerini bildirdi.

Vali Ahmet Hamdi Usta da programın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bingöl'de bu yıl şimdiye kadar 5 bin 634 başvuru aldıklarını kaydeden Usta, devlet bilinciyle çalışmanın en önemli özelliğinin vatandaştan gelen talepleri olumlu veya olumsuz cevaplamak olduğunu belirtti.

CİMER'e yapılan müracaatlarda değerlendirme ve takip sürecinin önemli olduğunu aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Bazen vatandaşımız kendisini çaresiz hissedebiliyor, bir elin ona yardım etmesini istiyor. Bu noktada vatandaşımıza artık ulaşılabilir bir devlet sistemimiz olduğunu ve her kapıyı çalabileceklerini, devletin tüm organlarına rahatlıkla ulaşabileceklerini hissettirmemiz lazım. Bu kapsamda, müracaatları, önerileri, talep ve şikayetleri rutin bir iş gibi görmememiz lazım. Her müracaatı kendi içinde önemli görüp ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Ayrıca müracaatlarda süre konusu da çok önemli. Mağduriyetlerin yaşanmaması için hem Dilekçe Kanunu'nda hem de Bilgi Edinme Kanunu'nda yer alan sürelere mutlaka uyalım."

Toplantı, İletişim Başkanlığından gelen uzmanların sunumlarıyla son buldu.