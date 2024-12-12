Bingöl'de CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'de CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Bingöl\'de CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Bingöl'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

12.12.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, kent genelindeki kamu kurum ve kuruluş amirlerine ve personeline bilgi verdi.

Ersoy, CİMER'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kurulan beyaz masanın devamı niteliğinde olduğunu belirterek, İletişim Başkanlığı'nın amacının devletin yürüttüğü tüm faaliyet politikalarını iç ve kamuoyuna bütüncül bir stratejik iletişim araçlarıyla tanıtmak olduğunu kaydetti.

CİMER'in millet ile devlet arasındaki iletişimi güçlendirmenin dışa vurumu olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 yıl içinde 40 milyona yakın başvuruyla gelen bir sistemden bahsediyoruz. Geçen sene 7 milyon 650 bindi bu sayı. Tabi geçen sene deprem dolayısıyla deprem bölgesinden çok sayıda vatandaşımız müracaat günlük başvuru sayımız o dönem rekorumuz da zaten o döneme ait 250 bin civarındaydı. Her gün 250 bin başvuru gelmişti bir dönem. Bunun tabi ki şu an itibariyle ortalaması günlük 15 bin civarında. Türkiye'den her gün 15 bin vatandaşımız bir başvuru yapma hakkı çerçevesinde başvuru yapıyor. 2015 yılında yaklaşık 3-4 bin bandındaydı. Bunun tabi ki baştaki sebebi yeni hükümet sistemi sonrasında yürütmenin yürütme organının daha da güçlenmesiyle beraber aslında vatandaşlarımızın birçok sorununu devletin en tepe mekanizmasında çözülmesine dair olan beklentisi. Biz de bu beklentiyi boşa çıkarmamak adına bu işi yürütüyoruz. Ülkemizin genelinde yaklaşık 90 bin CİMER aktif personeli bulunmakta. Bu senenin içinde yaklaşık 4.5 milyon başvurunun geleceğini öngörüyoruz. Geçen seneye göre az bir düşüş olacak ama geçen sene deprem dolayısıyla başvuru sayımız da büyük bir artış vardı."

Yapılan her başvurunun en az iki kamu görevlisi tarafından okunduğunu aktaran Ersoy, başvuruları ilgili kurumlara gönderdiklerini bildirdi.

Vali Ahmet Hamdi Usta da programın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bingöl'de bu yıl şimdiye kadar 5 bin 634 başvuru aldıklarını kaydeden Usta, devlet bilinciyle çalışmanın en önemli özelliğinin vatandaştan gelen talepleri olumlu veya olumsuz cevaplamak olduğunu belirtti.

CİMER'e yapılan müracaatlarda değerlendirme ve takip sürecinin önemli olduğunu aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Bazen vatandaşımız kendisini çaresiz hissedebiliyor, bir elin ona yardım etmesini istiyor. Bu noktada vatandaşımıza artık ulaşılabilir bir devlet sistemimiz olduğunu ve her kapıyı çalabileceklerini, devletin tüm organlarına rahatlıkla ulaşabileceklerini hissettirmemiz lazım. Bu kapsamda, müracaatları, önerileri, talep ve şikayetleri rutin bir iş gibi görmememiz lazım. Her müracaatı kendi içinde önemli görüp ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor. Ayrıca müracaatlarda süre konusu da çok önemli. Mağduriyetlerin yaşanmaması için hem Dilekçe Kanunu'nda hem de Bilgi Edinme Kanunu'nda yer alan sürelere mutlaka uyalım."

Toplantı, İletişim Başkanlığından gelen uzmanların sunumlarıyla son buldu.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:48 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
00:01 ABD, Suriye’deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz
23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:21 Kerem Demirbay’dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler Kerem Demirbay'dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
23:16 Sosyal medya platformları çöktü, Twitter’dan paylaşım gecikmedi Sosyal medya platformları çöktü, Twitter'dan paylaşım gecikmedi
23:07 Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı’nın verdiği yemeğe katıldı Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı'nın verdiği yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 18:01:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.