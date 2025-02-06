Bingöl'de Deprem Hasar Tespit Çalışmaları İlerliyor - Son Dakika
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Bingöl'de Deprem Hasar Tespit Çalışmaları İlerliyor

Bingöl\'de Deprem Hasar Tespit Çalışmaları İlerliyor

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, deprem sonrası yıkılması gereken binaların %92'sinin yıkıldığını ve toplam 240 milyon lira destek verildiğini açıkladı.

06.02.2025 18:17  Güncelleme: 18:19
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BİNGÖL Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Şu an itibarıyla ilimizde yıkılması gereken ağır ve orta hasarlı 5 bin 954 bağımsız bölümden 5 bin 153'ünü yıkmış durumdayız" dedi.

Bingöl Valiliği toplantı salonunda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Vali Ahmet Hamdi Usta'nın yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Malik Çalışır, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül katıldı.

'BU DEPREM SADECE BİR DEPREM DEĞİLDİ'

Toplantıda konuşan Vali Usta, depremlerin ardından kentteki yapıların durumları hakkında çalışmalara başlandığını belirterek, "Bu deprem sadece bir deprem değildi; felaketi 120 bin kilometrekarelik alanda 11 ilimizi, 124 ilçemizi, 6 bin 929 köy ve mahallemizi etkiledi. Maalesef 53 bin 500'e yakın canımızı yitirdik ve 107 bin vatandaşımız yaralandı. Bingöl genelindeki hasar tespit çalışmalarına baktığımızda, 2023 Ağustos itibarıyla, göreve başladığımızda Bingöl'de henüz hasar tespit çalışmaları başlamamıştı. 11 ilimizdeki deprem sonrası Bingöl, afetle etkilenen iller kapsamına alındı. Görev başladıktan sonra hasar tespit çalışmalarımıza devam ettik" dedi.

'YIKILMASI GEREKEN BİNALARIN YÜZDE 92'Sİ YIKILDI'

Vali Usta, denetimlerin ardından yıkılması gereken binaların yüzde 92 oranında yıkıldığını belirterek, "Bu kapsamda ilimizde 8 bin 219 bina ve 12 bin 599 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdik. Bu binalardan 3 bin 425'i orta hasarlı, 4 bin 826'sı ağır hasarlı veya yıkılacak olarak tespit edilmiştir. Yıkım işlemlerine başladık. Şu an itibarıyla ilimizde yıkılması gereken ağır ve orta hasarlı 5 bin 954 bağımsız bölümden 5 bin 153'ünü yıkmış durumdayız, bu da yüzde 92'lik bir orana tekabül etmektedir. Bingöl tarihinde ağır hasarlı olan bu binaları yıkmış olmamız, vatandaşlarımızın güvensiz binalarda oturmaması adına önemlidir. Geri kalan yüzde 8 oranında ya mahkemede süreci devam eden ya da yürütmeyi durdurma kararı alınmış binalar bulunmaktadır. Bu binalar hakkında adli süreç tamamlandıktan sonra gerekli işlemler yapılacaktır" diye konuştu.

'240 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILDI'

Depremzedelere toplamda 240 milyon lira destek verildiğini belirten Vali Usta, şöyle konuştu: "Afet hak sahipliği ile ilgili çalışmalarımıza da başladık. Bingöl'de şu ana kadar 3 bin 274 konut başvurusu oldu, bunlardan 2 bin 400'ü kabul edildi. Ahır olarak toplam merkez ve 7 ilçemizde bin 716 başvuru yapılmış, 752 tanesi kabul edilmiştir. İş yeri olarak toplam 63 başvurudan 29'u kabul edilmiştir. Toplamda yaklaşık 2 bin 500 hak sahipliği kabul edilmiştir. Bazı başvuruların farklı nedenlerle kabul edilmediğini belirtmek gerekir; bazıları afet esnasında oturmuyordu, bazıları boştu veya müracaatta bulunmadılar. Genel olarak iyi bir çalışma yapıldığını söyleyebilirim. Bingöl olarak depremler sonucu hak sahiplerine iki seçenek sunduk, konteyner kentte yaşamak veya kira desteği almak. Bingöl'de vatandaşların yüzde 90'ı kira yardımı talep etti. Bu kapsamda 5 bin 820 aileye toplam 58 milyon 200 bin TL, bin 199 aileye taşınma bedeli olarak kişi başı 15 bin TL'den yaklaşık 18 milyon TL, kira yardımı olarak bin 617 aileye yaklaşık 165 milyon TL olmak üzere toplam 240 milyon TL ödeme yaptık. Ocak 2025 itibarıyla 786 aileye de aylık 7 bin 500 TL kira yardımı yapılmaktadır. Bingöl'de konteyner kentlerin neden olmadığı soruluyor. Vatandaşlarımıza sunduğumuz seçenekler doğrultusunda çoğu kira yardımı talep ettiğinden konteyner kentler kurulmamıştır. Ancak bu olası bir depremde afette kullanılmak üzere konteyner kent alanlarının düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmayacağımız anlamına gelmiyor. İlerleyen süreçte bu konularda bilgi vereceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Deprem Hasar Tespit Çalışmaları İlerliyor - Son Dakika

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