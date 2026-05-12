Bingöl'de Deprem Master Planı Hazır

12.05.2026 21:20
BİNGÖL Valisi Cahit Çelik, "Bingöl'ün en büyük sorunu da deprem, en büyük gerçeği de depremdir. Deprem Master Planı ise özellikle ilimizde, plan kapsamında belirtilen 12 başlık çerçevesinde alacağımız önlemler ve tedbirler konusunda bize yol gösterecektir" dedi.

Valilik toplantı salonunda, 'Deprem Master Planı Sonuç ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Kenan Akbayram tarafından Deprem Master Planı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yapıldı. Sunumda; zemin ve jeofizik çalışmalar, sismik tehlike ve risk analizleri, deprem güvenli yerleşim alanları, afet lojistiği, ekonomik kaynak yönetimi, sağlık hizmetleri, psiko-sosyal uyum, hukuk ve idari yapıya yönelik eylem planları ile afet atıkları yönetimi ve deprem bilgi altyapısına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Cahit Çelik, "Bingöl'ün en büyük sorunu da deprem, en büyük gerçeği de depremdir. Deprem Master Planı ise özellikle ilimizde, plan kapsamında belirtilen 12 başlık çerçevesinde alacağımız önlemler ve tedbirler konusunda bize yol gösterecektir. Hem ilimizin depremlere hazırlık sürecinde hem de afetlere müdahale noktasında bu master plan bizim için önemli bir rehber olacaktır. İnşallah bizler de master planda belirtilen tedbirler ve alınacak önlemler doğrultusunda; belediyemiz, İl AFAD Müdürlüğü ve Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla birlikte hareket edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarından, afet öncesi deprem toplanma alanlarına kadar birçok farklı konuda arkadaşlarımızın önerileri bulunmaktadır. Bu çerçevede ilimizi depreme daha dayanıklı ve daha hazırlıklı bir hale getirmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Özellikle yapılan sunumun ardından, arkadaşlarımızın önerileri doğrultusunda ilimizdeki yapı stokunun mevcut durumunun tespit edilmesi amacıyla, ajansın desteğiyle üniversitemizin öncülüğünde ve diğer kurumların katkısıyla daha kapsamlı bir çalışma yürüteceğiz. Bu kapsamda, Türkiye'de sadece iki ilde Deprem Master Planı hazırlanmıştır. Bu planın hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sunan tüm kurumlara ve kişilere teşekkür ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Akbayram ise, "Bingöl il merkezinin Deprem Master Planı'nı hazırladık. Bu çalışma yaklaşık bir yıldan fazla sürdü. Master plan, hem TÜBİTAK projesi kapsamında yürütülen Bingöl mikro bölgeleme çalışmaları hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirildi. Mikro bölgeleme çalışmasının üzerine, Bingöl'deki yapıların olası risklerini tanımlamaya yönelik analizler yapıldı ve bu risklerin nasıl yönetileceğine dair yöntemler ortaya konuldu. Bununla birlikte, daha deprem dayanımlı ve insan odaklı bir kentsel planlamanın nasıl oluşturulabileceği üzerine kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Olası afetler öncesinde yapılması gereken hazırlıklar; psikososyal, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla ele alındı. Aynı zamanda mevzuata ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri de master plan kapsamında değerlendirildi. Hazırlanan tüm verilerin coğrafi bilgi sistemleri altyapısına entegre edilmesi planlandı. Bu sayede, olası deprem risklerinin tespiti ve yönetimi daha etkin şekilde gerçekleştirilebilecek; afet durumunda ise kamu yönetimine önemli katkılar sağlanacaktır. Bugün Bingöl Valiliği'nde Sayın Valimize sunum yaptık. Bu çalışma, Bingöl Belediyesi'nin talebiyle başlatıldı ve altyapısı Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlandı. Bingöl Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi olarak süreci biz yürüttük ve yaklaşık 14 araştırmacı ile bilim insanının katkısıyla master plan tamamlandı" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

