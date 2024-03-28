Bingöl'de Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Bingöl\'de Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

M.K. yönetimindeki 38 AFZ 475 plakalı hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki 23 BF 138 plakalı otomobil, Genç Caddesi'nin Tugay Kavşağı mevkisinde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

28.03.2024 01:21
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Bingöl'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 38 AFZ 475 plakalı hafif ticari araç ile A.K. idaresindeki 23 BF 138 plakalı otomobil, Genç Caddesi'nin Tugay Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Bingöl, Acil Durum, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika

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