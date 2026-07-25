Bingöl'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 9 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 9 Yaralı

Bingöl\'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 9 Yaralı
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Karlıova'da iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı, jandarma güvenlik önlemi aldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada iki aileden 9 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi ile Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için köyde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Husumetli Aileler Arasında Kavga: 9 Yaralı - Son Dakika

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