Bingöl\'de Kar Yağışı Nedeniyle 191 Köy Yolu Kapandı

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BİNGÖL'de etkili olan kar nedeniyle 191 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 21, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 24, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere toplamda 191 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yollarında temizlik çalışması başlattı.