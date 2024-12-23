Bingöl\'de Karla Mücadele Sürüyor

Güncel

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız

Bingöl'de karla mücadele çalışmaları

BİNGÖL - Bingöl'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeni ile karayolları tarafından başlatılan temizleme çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'de devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerin temizleme çalışmaları sürüyor. Yoğun mesai harcayan karayolları ekipleri, Bingöl Erzurum yolu Herdo mevkii, Bingöl-Erzurum yolu Çatak köyü mevkii, Bingöl-Sancak yolu Kızyaylası mevkii ve Bingöl Elazığ yolu Kuruca geçidinde yol temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.