Bingöl\'de Kaza: Öğretmen ve Doktor Çifti Hayatını Kaybetti

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Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden doktor Osman Zeki ve öğretmen eşi Emine Tuncel'in cenazeleri Elazığ'da toprağa verildi.

Mustafa Ç. idaresindeki Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsünün gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildiği, pratisyen hekim Osman Zeki (24) ve eşi öğretmen Emine Tuncel'in (26) hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamına gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kazada yaralanan ve Karlıova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 17 yaralıdan 15'i taburcu edildi, 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

Kazada yaşamını yitiren Tuncel çiftinin cenazesi, Bingöl Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından Elazığ'ın Akçakiraz beldesindeki Akçakiraz Mezarlığı'na getirildi.

Burada çift için helallik alındı, dua edildi.

Genç çiftin cenazesi, kılınan namazın ardından Akçakiraz Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Yaklaşık 1 yıl önce evlenen Tuncel çiftinin gittikleri Rize'den Elazığ'a dönerken kazanın meydana geldiği, pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel'in yaklaşık 3 ay önce Arıcak Devlet Hastanesi'ne atandığı öğrenildi.