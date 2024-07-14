Bingöl'de KPSS'ye geç kalan adaylara polislerden destek

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Bingöl'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan adaylar, sınav yerine polis ekiplerince yetiştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yeni kimlik çıkarması gereken, yanlış okula giden, eksik evrakı bulunan ya da kimliğini evde unutan 6 adayı, motosikletler ve araçlarla KPSS oturumlarının ilki olan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna yetiştirdi.

Öğrenciler, polislerin yardımıyla sınav yerlerindeki kapıların kapanmasından önce okullara ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.