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Bingöl'de Kurumlar ve Köyler Arası Kardeşlik Voleybol Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de Kurumlar ve Köyler Arası Kardeşlik Voleybol Turnuvası düzenlendi

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kurumlar ve Köyler Arası Kardeşlik Voleybol Turnuvası'nda Döşengi Spor şampiyon oldu. Turnuva öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Turnuvada ilk üçe giren takımlara kupalarını Kaymakam Başar, Belediye Başkanı İsen ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kahriman verdi.

Bingöl\'de Kurumlar ve Köyler Arası Kardeşlik Voleybol Turnuvası düzenlendi
17.01.2024 - 17:18,
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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde "Kurumlar ve Köyler Arası Kardeşlik Voleybol Turnuvası" gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva öncesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Furkan Başar, turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederek, başarı diledi.

12 takımın yer aldığı turnuvada Döşengi Spor, finalde rakibini 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada ilk üçe giren takımlara kupalarını Kaymakam Başar, Belediye Başkanı Ömer İsen ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Ferit Kahriman verdi.

Kaynak: AA
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