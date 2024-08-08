Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasındaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

08.08.2024 10:04
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BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasındaki alanda çıkan orman yangını, ekiplerin 8 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Genç ilçesi Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasındaki alanda, dün saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangın, kurumlara ait 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait 3 itfaiye aracı, İl Özel İdaresi'nden 5 iş makinesi ve 40 Orman İşletme İl Müdürlüğü personelinin 8 saatlik müdahalesiyle saat 01.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Alanda gece boyunca soğutma çalışması yapıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

VALİ USTA: BU YILKİ EN BÜYÜK YANGIN

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüğünü belirterek, "Dün akşam 17: 30 sularında Genç ilçesi Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri mevkiinde başlayan orman yangını bu gece 01: 30 sularında kontrol altına alınarak gece boyunca soğutma çalışmaları yapıldı. Bu yılki en büyük yangın olarak kayıtlara geçecek yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndüren Bingöl Orman Teşkilatımız, Bingöl AFAD Teşkilatımız ile Bingöl ve Genç Belediyeleri itfaiye ekiplerimiz başta olmak üzere görev alan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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