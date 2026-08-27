Bingöl'de orman yangını kontrol altına alındı
Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bahçebaşı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
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