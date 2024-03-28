Bingöl\'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

Evlerdeki Atıl Elektrikli Aletlerin Sayısı Artıyor

Elektrikli cihaz atıklarını azaltmaya çalışan kampanya grupları, evlerdeki atıl elektrikli aletlerin ve bozuk teknoloji ürünlerinin biriktiği uyarısını yapıyor. İngiltere'de son dört yılda atıl ürünlerin sayısının ortalama 20'den 30'a yükseldiği tahmin ediliyor. Material Focus isimli grup, bu şekildeki atıl ürünlerin geri dönüştürülmesini tavsiye ediyor. Yaklaşık 880 milyon adet atıl aletin İngiltere'deki evlerde depolandığı tahmin ediliyor ve bu miktardaki ürünün geri dönüşüm değerinin 1 milyar sterline ulaşabileceği belirtiliyor.