Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

Bingöl\'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında, A.N. yönetimindeki otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu sürücü ile araçtaki 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

28.03.2024 07:21
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Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.N. yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, Bingöl- Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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