Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.N. yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, Bingöl- Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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Elektrikli cihaz atıklarını azaltmaya çalışan kampanya grupları, evlerdeki atıl elektrikli aletlerin ve bozuk teknoloji ürünlerinin biriktiği uyarısını yapıyor. İngiltere'de son dört yılda atıl ürünlerin sayısının ortalama 20'den 30'a yükseldiği tahmin ediliyor. Material Focus isimli grup, bu şekildeki atıl ürünlerin geri dönüştürülmesini tavsiye ediyor. Yaklaşık 880 milyon adet atıl aletin İngiltere'deki evlerde depolandığı tahmin ediliyor ve bu miktardaki ürünün geri dönüşüm değerinin 1 milyar sterline ulaşabileceği belirtiliyor.
Elektrikli cihaz atıklarını azaltmaya çalışan kampanya grupları, evlerdeki atıl elektrikli aletlerin ve bozuk teknoloji ürünlerinin biriktiği uyarısını yapıyor. İngiltere'de son dört yılda atıl ürünlerin sayısının ortalama 20'den 30'a yükseldiği tahmin ediliyor. Material Focus isimli grup, bu şekildeki atıl ürünlerin geri dönüştürülmesini tavsiye ediyor. Yaklaşık 880 milyon adet atıl aletin İngiltere'deki evlerde depolandığı tahmin ediliyor ve bu miktardaki ürünün geri dönüşüm değerinin 1 milyar sterline ulaşabileceği belirtiliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yolun kenarında yürüyen bir yayaya çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
"Cübbeli Ahmet Hoca" ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa Cemaati'nin kendisiyle bağlarını koparttığına yönelik açıklamasına yanıt verdi. "Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz Cübbeli Ahmet Hoca'yı Reddetti" ifadesine sert çıkan Cübbeli, "Tarikat Hasan Efendi'nin tarikatı değildir ki beni ihraç etsin. Hasan Efendi nasıl Mahmud Efendi'nin müridiyse ben de Mahmud Efendi'nin müridiyim, mürit müridi nasıl ihraç edecek? Öte yandan videoda montaj söz konusu" dedi.
Aydın'ın tarımsal ürünleri ve endemik bitkilerine değer katmak için mücadele veren Mucit İşadamları Platformu üyesi Mehmet Şimşek, ani bir şekilde hayatını kaybetti. Şimşek'in incir çekirdeği yağı üzerine yaptığı bilimsel çalışmalar ve icatlarıyla tanınan bir isim olduğu belirtildi.
Kadıköy'de süratle ilerleyen araç şerit değiştireceği sırada önünde seyreden motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan şahıs yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ümraniye'de gece saatlerinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kadıköy'de süratle ilerleyen araç, şerit değiştirirken önündeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ümraniye'de gece saatlerinde meydana gelen olayda, bir araca silahlı saldırı düzenlendi. İddiaya göre aracın önü kesilip içindeki kişilere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırı sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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