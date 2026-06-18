Şehit Güvenlik Korucusu Adına Kütüphane Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Güvenlik Korucusu Adına Kütüphane Açıldı

18.06.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AŞAV, Bingöl'ün Genç ilçesinde şehit güvenlik korucusu Saim Tan adına yaptırılan kütüphaneyi Mevlana Ortaokulu'nda hizmete açtı. Kütüphane, öğrencilerin bilgiye erişimini artırmayı ve milli değerleri aktarmayı hedefliyor.

Anadolu Şehit Aileleri, Gazileri ve Güvenlik Korucuları Vakfı (AŞAV) tarafından Bingöl'ün Genç ilçesinde şehit güvenlik korucusu Saim Tan adına yaptırılan kütüphane hizmete açıldı.

Genç ilçesinde Mevlana Ortaokulu bünyesinde oluşturulan "Şehit Güvenlik Korucusu Saim Tan Kütüphanesi"nin açılışı amacıyla tören düzenlendi.

AŞAV Bingöl Şube Başkanı Naim Tan, yaptığı açıklamada, şehit Tan'ın adını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirtti.

Kütüphanenin öğrencilerin bilgiye erişimine katkı sağlayacağını, okuma alışkanlıklarının gelişmesine destek olacağını ifade eden Tan, eserin eğitim hayatına önemli bir değer katacağını kaydetti.

Kütüphanenin aynı zamanda vatan sevgisi, fedakarlık ve kahramanlık gibi milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılmasına katkı sunacağını dile getiren Tan, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Tan, vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere ise sağlık ve afiyet dilediklerini ifade etti.

Açılışa, Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, Bingöl 49. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Mehmet Böberci, AŞAV Genel Başkanı Ziya Sözen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik Korucusu, Yerel Haberler, Güvenlik, Mevlana, Bingöl, Güncel, Genç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Güvenlik Korucusu Adına Kütüphane Açıldı - Son Dakika

Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:14
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal’dan ilk sözler
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan ilk sözler
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:13
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:22:56. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Güvenlik Korucusu Adına Kütüphane Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.