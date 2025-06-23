Bingöl\'de Sulu Tarım Projesi ile Ekonomiye 2.9 Milyar Lira Katkı Hedefleniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, " Bingöl'de 182 Bin 180 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile 2025 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 2 milyar 914 milyon 880 bin lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz." dedi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde devasa yatırımlara imza atan DSİ Genel Müdürlüğünün tarım sektöründe basınçlı borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, mevcut iptidai sulama sistemlerinin modernize edilmesi, arazi toplulaştırma çalışmaları ve yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamaları ile su sarfiyatının azaltılmasına ve tarımsal verimin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

Türkiye'nin gıda güvenliğinin sağlanması açısından sulama yatırımlarının büyük önem taşıdığını dikkat çeken Balta, "Sulama yatırımları, tarımsal verimi artırmanın yanı sıra tarım dışı sektörler için de itici bir güç oluşturuyor. Sulama projelerinin devreye girmesiyle birlikte tarımın gelişmesine paralel olarak makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmeler bu alanlarda da yeni istihdam imkanlarının doğmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bingöl'de 2 Haziran'da başlayan 2025 yılı sulama sezonunda toplam 182 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanacağını işaret eden Balta, şunları kaydetti:

"Bingöl'de 182 Bin 180 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile 2025 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 2 milyar 914 milyon 880 bin lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileriz. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Kullandığımız her bir damla suyu, son damlasıymış gibi kullanmamızı tavsiye ediyorum. Bu tesislerin yapımında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımı sunuyorum."