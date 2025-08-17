Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
C.Ö. idaresindeki 07 TDN 67 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. yönetimindeki 16 AKF 021 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Elazığ kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?