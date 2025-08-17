Bingöl'de Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
Bingöl'de Trafik Kazası: 11 Yaralı

Bingöl\'de Trafik Kazası: 11 Yaralı
17.08.2025 22:19
Bingöl-Elazığ karayolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

BİNGÖL'de çarpışan ve biri ters dönen iki hafif ticari araçtaki 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolu Yolçatı köyü mevkisinde meydana geldi. C.Ö. yönetimindeki 07 TDN 67 plakalı hafif ticari araç ile Ş.T. idaresindeki 16 AKF 021 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 07 TDN 67 plakalı araç ters dönerken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki araçtaki 11 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

16:34
20:58
