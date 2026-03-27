Bingöl'de Trafik Toplantısı
Bingöl'de Trafik Toplantısı

27.03.2026 21:25
Bingöl'de Vali Çelik liderliğinde yeni trafik düzenlemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bingöl'de Vali Cahit Çelik'in başkanlığında "Yeni Trafik Düzenlemesi Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çelik, trafik kanunundaki yeni düzenlemeleri hatırlatmak amacıyla toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Trafik kazalarının başlıca nedenlerinin aşırı hız, alkollü araç kullanımı, şerit ve kırmızı ışık ihlali olduğunu dile getiren Çelik, "Çoğu kişinin bildiğinin aksine can kayıplarının büyük bir kısmı trafik kazalarında yerleşim yerlerinde olur. Meydana gelen toplam trafik kazalarının da yüzde 85'i yerleşim yerlerinde, çok az bir kısmı otoyollarda ve ana yollarda olur ancak otoyollarda meydana gelen trafik kazalarında ölüm oranı daha yüksektir." ifadelerini kullandı.

Bingöl'de son yıllardaki trafik kazalarına ilişkin verileri paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Bingöl'de son 4 yıl içerisindeki kazalara baktığımız zaman 2021 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 800 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 806 vatandaşımız yaralanmış. 2022 yılında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 823 vatandaşımız yaralanmış. 2023 yılında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1056 vatandaşımız yaralanmış. 2024 yılında 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1134 vatandaşımız yaralanmış. 2025 yılında 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 1296 vatandaşımız ise yaralanmış."

Çelik, bu yılın ocak ve şubat aylarında da trafik kazalarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 158 kişinin de yaralandığını aktardı.

Toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün trafik personeli tarafından sunum gerçekleştirildi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Ramazan Çakan ile Bingöl Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selahattin Alparslan katıldı.

Kaynak: AA

Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu

21:29
Kazımcan Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında
Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar hakim karşısında
21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
