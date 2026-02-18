BİNGÖL'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?