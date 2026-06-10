Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5,81 gram esrar ile 15 sentetik ecza ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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