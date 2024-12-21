Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı

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Bingöl'de bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imali ve ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda kent merkezinde şüphe üzerine takip ettikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 9 parça halinde 42,04 gram metamfetamin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.