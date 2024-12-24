Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
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Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı

Bingöl\'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Osman Zeki Tuncel'in yeni atanan bir doktor olduğu öğrenildi.

24.12.2024 09:17  Güncelleme: 09:20
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) öldü, 16 kişi yaralandı. Doktor olan Osman Zeki Tuncel'in yeni atandığı belirtildi.

Kaza, 00.30 sıralarında Karlıova ilçesi Kümbet köyü yakınında meydana geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinden Mersin'e giden plakası öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tuncel çiftinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Osman Zeki Tuncel'in doktor olduğu ve yeni atandığı öğrenildi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum- Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde personel dahil 23 yolcusuyla Çayeli Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, saat 00: 20 sularında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrilmiş, maalesef 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Yaralı 16 yolcumuzun tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesinde başlanmış olup, durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine nakledileceklerdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika

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