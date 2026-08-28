Bingöl\'de Zincirleme Kaza: 4 Araç Hasar Gördü

Bingöl'ün Solhan ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüs, traktör, SUV tipi araç ve panelvan Şehit Mehmet Türksever Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda maddi hasar oluştu.