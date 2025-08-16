Bingöl'den yola çıkan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları 4 kenti gezecek - Son Dakika
Bingöl'den yola çıkan şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları 4 kenti gezecek

16.08.2025 17:13
Bingöl'den şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarından oluşan 80 kişilik kafile 4 kenti gezmek üzere yola çıktı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Bingöl Valiliğinin destekleri ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğinin (BİŞHAK) yürüttüğü "Şühedanın İzinde" projesi kapsamında, kentten şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarından oluşan 80 kişilik kafileyi saat 06.00'da 2 otobüsle Valilik önünden uğurladığını belirtti.

Kafilenin bir hafta boyunca İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Ankara'yı ziyaret edeceklerini kaydeden Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamlı yolculuk ile kahraman ecdadımızın izinde, şanlı tarihimizin ve aziz şehitlerimizin hatırasını bir kez daha yad etmenin yanı sıra, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte tarihi alanları tanıtmayı, anlatmayı ve tarihle olan bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yolları açık olsun. Sağ salim dönsünler inşallah."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Kültür, Güncel, Son Dakika

