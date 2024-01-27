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Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalanlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı - Son Dakika
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Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalanlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalanlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı. Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım aksarken, birçok araç Tapantepe mevkisinde yolda kaldı. AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, ihbar üzerine bölgeye giderek mahsur kalan vatandaşlara kumanya ulaştırdı. Vali Ahmet Hamdi Usta, sürücülere yoğun kar yağışında yola çıkmamaları ve gerekirse kış lastikleriyle ve zincir takarak seyahat etmeleri uyarısında bulundu.

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalanlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı
27.01.2024 - 01:23,
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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl- Diyarbakır kara yolunda mahsur kalanlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı.

Kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde birçok araç yolda kaldı.

AFAD ile Türk Kızılay ekipleri de ihbar sonucu bölgeye giderek vatandaşlara kumanya ulaştırdı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ederek, "Sürücülerimizin yoğun kar yağışında yola çıkmamalarını, eğer mecburlarsa kış lastikleriyle ve zincir takarak seyahat etmelerini bir kere daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalanlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı - Son Dakika
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