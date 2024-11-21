Bingöl\'e Depreme Dayanıklı Yeni Hastane

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Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de inşa edilen yeni devlet hastanesi "sismik izolatör" ve "viskoz sönümleyici damper" sistemle olası depreme karşı daha güçlü olacak.

Geçen yıl yapımına başlanan 500 yataklı hastane, mevcut devlet hastanesinin karşısındaki 33 bin metrekarelik alanda inşa ediliyor. 15 bin 500 metrekare inşaat oturum alanına sahip hastane hızla yükseliyor.

Bingöl'ün, Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alması nedeniyle hastanede, afet riskinin en az seviyeye indirilmesini sağlayacak sismik izolatörün yanı sıra "viskoz sönümleyici damper" (İki nokta arasında ya da nokta ile zemin arasında hız ile orantılı olarak belirli bir yönde kuvvet oluşturmak için kullanılan sistem) de uygulandı.

Zemininde 1289 fore kazığın bulunduğu hastanede, 269 sismik izolatör ile 60 viskoz sönümleyici damper sistem kullanıldı.

Tamamlandığında olası depreme karşı çok dayanaklı olacak hastane, kentin sağlık alanındaki ihtiyacını karşılayacak ve eğitim araştırma hastanesi statüsünde bölgeye de hizmet verecek.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı, AA muhabirine, Bingöl'ün sağlık alanında son yıllarda büyük yatırımlar aldığını söyledi.

Özellikle birinci basamakta büyük yatırımların olduğunu belirten Tatlı, 500 yataklı Bingöl Devlet Hastanesi tamamlandığında sağlık alanındaki yatırımları taçlandıracağını kaydetti.

Hastanede, 132 poliklinik, 49 yoğun bakım yatağı, ileri teknolojiyle donatılmış 13 ameliyathanenin olacağını aktaran Tatlı, şöyle konuştu:

"Hastaneyi üçüncü basamak eğitim araştırma hastanesi olarak açmayı planlıyoruz. Hem Bingöl'e hem çevre illerin tamamına büyük katkısı olacak. Çevre illerden de sevk alacağımızı ve sağlık alanında Bingöl'de güzel işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Bingöl'ün deprem bölgesi olması hasebiyle kamu alanında yapılan en özellikli yatırım olan 500 yataklı devlet hastanemizin zemininde 1289 fore kazıkla güçlendirme çalışmaları yapıldı. 269 sismik izolatörle de binamız yükselmeye devam ediyor. Ayrıca, hastane 60 viskoz sönümleyici damper sistemle ileri teknolojiyle yapılıyor. Tamamlandığında bölgedeki depreme en dayanıklı bina olacak. Bingöl'de ileri sağlık teknolojileri anlamında hizmet verecek."

"İnşallah 2026'da hasta kabulüne başlayacağız"

Yeni hastanenin hizmete girmesiyle mevcut hastaneyle beraber toplam 800-850 yataklı bir eğitim araştırma hastanesinin olacağını anlatan Tatlı, yeni hastanenin üçüncü basamak eğitim araştırma hastanesi olarak açılmasıyla il dışı sevklerin önemli bir kısmının önüne geçileceğini vurguladı.

Tatlı, kentte sağlık alanında yeni bir döneme geçileceğine dikkati çekerek, daha nitelikli ve özellikli sağlık hizmeti vereceklerini vurguladı.

Şehrin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında olduğunu anımsatan Tatlı, şöyle devam etti:

"İlimiz Türkiye'de deprem riski açısından önde gelen bölgelerden biri. Türkiye'de kamu ve özel alanda hem sismik izolatörün hem de damperli sistemin kullanıldığı ilk ve tek bina. Ondan dolayı hastane hem bölgemizde hem de Türkiye'de en sağlam yapılardan biri olarak inşa ediliyor. İnşallah 2026 yılının mayıs ayında yeni hastanemizde hasta kabulüne başlayacağız. Hastanemizin ihale sürecinin bugününe kadar başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Sağlık Bakanımız, Valimiz ve milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."