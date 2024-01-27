 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle 772 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle 772 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Bingöl, Elazığ ve Şırnak illerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle toplamda 772 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bingöl'de 110 ekip ve çeşitli araçlarla çalışmalar sürdürülürken, Elazığ'da ise 465 yerleşim yerinin yolu kapalı durumda. Şırnak'ta ise belediye ekipleri ana arterleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ise kar kalınlığı 1 metreyi aşmış durumda ve elektrik kesintileri yaşanıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapalı yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl, Elazığ ve Şırnak\'ta Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle 772 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
27.01.2024 - 11:35,
Abone Ol

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 772 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yürütülüyor.

Elazığ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 465 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

Merkezde 70, ilçelerden Ağın'da 16, Alacakaya'da 5, Arıcak'ta 10, Baskil 60, Maden'de 31, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Karakoçan'da 88, Palu'da 29 ve Sivrice'de 50 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ta da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Kar ve tipi sonucu kent merkezinde 2, ilçelerden Uludere'de 4 ve Beytüşşebap'ta 18 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterleri açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ve Uludere ilçesinde de kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yoğun kar yağışından elektrik enerji nakil hatlarının zarar görmesi sonucu zaman zaman elektrik kesintileri yaşanıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kapalı yolları açma çalışması yürütüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bingöl, Şırnak, Elazığ, Ulaşım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle 772 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:54:58. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta Kar Yağışı ve Tipi Nedeniyle 772 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement