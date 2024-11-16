BİNGÖL Karlıova'da 'Kalbimiz Gazze' temalı kısa film festivalinin finali yapıldı - Son Dakika
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BİNGÖL Karlıova'da 'Kalbimiz Gazze' temalı kısa film festivalinin finali yapıldı

BİNGÖL Karlıova\'da \'Kalbimiz Gazze\' temalı kısa film festivalinin finali yapıldı

BİNGÖL'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Kalbimiz Gazze' temalı Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kapanış programı, Karlıova ilçesinde gerçekleşti.

16.11.2024 13:30  Güncelleme: 13:36
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BİNGÖL'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Kalbimiz Gazze' temalı Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali'nin kapanış programı, Karlıova ilçesinde gerçekleşti.

Bingöl Valiliğinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi'nin destekleri ile bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Kalbimiz Gazze' temalı Bingöl Kısa Film Festivali'nin finali, sinema oyuncularından Sefa Zengin'in sunumu ve Metin Yıldız'ın katılımı ile Karlıova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda gerçekleşti. Sunuculuğunu sinema oyuncusu Sefa Zengin'in yaptığı programda, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı vahşetini anlatan 'Kutsal İşgal' (Holy Redemption) belgeseli gösterildi. Sinema oyuncusu Metin Yıldız'ın gösterisi ile devam eden programda, festivalde dereceye girenlere ödülleri verildi. Birinci gelen 'Night Repair' filmi ile Ebrahim Poshtkoohi'ye ödülünü Vali Ahmet Hamdi Usta, ikinci olan 'Dilek Kutusu' ile Feyzi Baran'a ödülünü Kaymakam Tufan Bağır Gilan ve üçüncü olan yarışmacı 'Kabuk' filmi ile Sema Güler'e ödüllerini ilçe Belediye Başkanı Veysi Bingöl verdi.

'İLÇELERİMİZİN DE FAYDALANMASINI İSTEDİK'

Vali Ahmet Hamdi Usta, yaptığı konuşmada, festivalden ilçelerin de faydalanmasını istediklerini belirterek, "Çok güzel bir etkinliğin son günündeyiz ve bu etkinliği de Karlıova'ya aldık. Karlıova Kaymakamlığı'nın ev sahipliğiyle, kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, 6 yıldır yapılan bu etkinlik gittikçe ivme kazanan bir etkinlik. Bu sene de bu etkinliği biraz daha çeşitlendirmek istedik. Sadece Bingöl merkez değil, bu sanat bu kültür programında ilçelerimizin de faydalanmasını istedik. Bu anlamda Genç'te, Yedisu'da bir takım faaliyetler kurduk, bugün de Karlıova'da bu etkinliği yapmaktayız. Önümüzdeki yıl bu etkinliğin yedincisini yapacağız. Bu sefer bizim bu konuyu biraz daha yaymamız lazım. Biz bu sanatı, etkinliği yerelde biraz daha yerelde buluşturmamız lazım. Önümüzdeki yıl kısa filmleri daha çok Bingöl'ün sanatseverlerin bir arada yarışabileceği bir platform yapmamız lazım. Kısa filmlerin bir ayağını Bingöl'de yarıştırmamız lazım. Yine Bingöl'deki sanatseverlerin, sanata kültüre ilgi gösteren yetenekli kişileri de değişik atölyelerde bu sanatçılarla yeteneklerini keşfetmek gibi çalışmalarımız da olacak. Yarım saatlik bir belgeselde Filistin'de Gazze'de de yaşanan dramın, görünenlerin ne kadar kötü olduğunu bize gösterdi. Filistin'de Gazze'de zülüm çeken insanlarımıza güç kuvvet versin diyorum. Şehit olanlara, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Haber-Kamera: Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BİNGÖL Karlıova'da 'Kalbimiz Gazze' temalı kısa film festivalinin finali yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BİNGÖL Karlıova'da 'Kalbimiz Gazze' temalı kısa film festivalinin finali yapıldı - Son Dakika
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