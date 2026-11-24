Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğretmenevi Konferans Salonu'nda devam eden programda, göreve başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi, müzik dinletisi sunuldu.

Etkinliğe vekaleten katılan Yedisu Kaymakamı Emrah Özbek, burada yaptığı konuşmada, emekli ve görev başındaki bütün öğretmenlere bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür ederek, "Hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutlarım." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Programa, Belediye Başkan Vekili Sait Atlı ve kamu kurumlarının temsilcileri ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.