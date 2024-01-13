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Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar nedeniyle 158 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar nedeniyle 158 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl, Şırnak ve Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Bingöl'de 110 ekip ve çeşitli araçlarla çalışmalar sürdürülüyor. Şırnak'ta ise 18 köy yolunun ulaşımı için ekipler çalışma yapıyor. Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde ise 28 köy yolunda ulaşım kapandı.

Bingöl, Şırnak ve Siirt\'te kar nedeniyle 158 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
13.01.2024 - 14:37,  Güncelleme: 14:39
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Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar nedeniyle 158 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla merkeze bağlı 43, ilçelerden Adaklı'da 14, Genç'te 14, Karlıova'da 38 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapılıyor.

Şırnak

Şırnak merkez, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 2 gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 2 Uludere ilçesinde 2 ve Beytüşşebap ilçesinde de 14 olmak üzere kar yağışından kapanan 18 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açılması için ekipler, çalışma yürütüyor.

Kent merkezinde de belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı 2 ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde, araçların üzerinde biriken karları temizledi.

Siirt

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde 28 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Dün gece başlayan kar yüksek kesimlerinde etkisini artırdı.

Şirvan'da 20 ve Pervari'de 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekipleri de kardan kapanan Şirvan-Cevizlik yolunu sabah saatlerinde ulaşıma açtı.

Kaynak: AA
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