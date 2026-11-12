Bingöl Solhan'da rahatsızlanan yolcunun hastaneye ulaştırıldığı anlar görüntülendi - Son Dakika
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Bingöl Solhan'da rahatsızlanan yolcunun hastaneye ulaştırıldığı anlar görüntülendi

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Bingöl Solhan\'da rahatsızlanan yolcunun hastaneye ulaştırıldığı anlar görüntülendi
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Bingöl Solhan'da 10 Kasım'da belediye otobüsüne binmeye çalışırken rahatsızlanan yolcu, şoför Ömer Faruk Yanılmaz'ın güzergahı değiştirmesiyle Solhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yolcunun acil servise ulaştırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde belediye otobüsüne bindiği sırada rahatsızlanan yolcunun hastaneye yetiştirilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçe merkezinde bir yolcu, 10 Kasım'da Birlik 1 Durağı'nda otobüse binmeye çalıştığı sırada yere yığıldı.

Araç sürücüsü Ömer Faruk Yanılmaz, diğer yolcularla rahatsızlanan yolcuyu araca aldı.

Yanılmaz, güzergahını değiştirerek yolcuyu Solhan Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı.

Sağlık çalışanları ve araçtaki yolcuların yardımıyla otobüsten indirilerek sedyeye alınan yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

Rahatsızlanan yolcunun hastanenin acil servisine getirildiği anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otobüs şoförü Yanılmaz, yaptığı açıklamada, durakta bir yolcunun araca bindiği sırada rahatsızlanıp yere düştüğünü belirtti.

Yolcuyu hastaneye ulaştırmak üzere araca aldıklarını anlatan Yanılmaz, "Hiç düşünmeden güzergahımı değiştirdim ve yolcuyu hastaneye yetiştirdim. Sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu olayda mesele sadece yaptığım görev değildi, bir insanın hayatına dokunabilmekti. Temennim vatandaşımızın bir an önce sağlığına kavuşmasıdır." dedi.

Kaynak: AA
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