Bingöl UMKE, DSÖ\'den Uluslararası Doğrulama Alacak

Deprem riski yüksek iller arasında yer alan Bingöl'de, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Lojistik ve Operasyon Merkezi, yapılan incelemeler sonucu Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bayrak teslimine hazırlanıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı ile yine aynı noktada kesişen Doğu Anadolu Fay Hattı'nda yer alan Bingöl'de Sağlık Bakanlığının onayı ile deprem tedbirleri kapsamında yaklaşık 1,5 yıl önce eski Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bulunduğu alana UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi kuruldu.

Merkezin kapasitesi 105 bin metrekareye yükseltilirken, sahra hastaneleri, aşevi üniteleri, helikopter pisti, arama-kurtarma ekipmanları ve misafirhanelerin bulunduğu merkeze, aradan geçen süreçte mobil haberleşme aracı, sağlık tırı, UMKE personel taşıyıcı araç, acil müdahale aracı ve yeni ekipmanlar eklendi.

UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi, Sağlık Bakanlığı ile DSÖ'nün merkez ve Türkiye teşkilatınca kapsamlı değerlendirme sürecine alındı.

Bu kapsamda, DSÖ'nün Emergency Medical Teams (EMT-Acil Tıbbi Müdahale Ekibi) Sekreterliği, Avrupa Bölge Ofisi temsilcileri, İtalya Acil Tıbbi Müdahale Ekibi temsilcisi, Fransız Sivil Güvenlik Ordu Tugayı eş değerlendiricisi ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Tıbbi Merkezinde görevli askeri personel Bingöl'e geldi.

DSÖ heyeti merkezde yaptıkları incelemede, sahadaki acil sağlık ekiplerinin uluslararası akreditasyon kapsamında belirlenen standartlara uygunluğunu değerlendirdi, doğrulama çalışmaları yaptı.

Sahada yapılan incelemelerde de mobil ve sabit acil müdahale üniteleri, sahra hastaneleri kurulum alanları, operasyon yönetim merkezi ve lojistik kapasite unsurları değerlendirildi.

Daha önce Acil Tıbbi Müdahale Tip 2 seviyesinde doğrulanan UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi'nin mevcut yapısına eklenen yeni birimler sayesinde mobil ve sabit EMT Tip 1 seviyesinde de doğrulama almaya hak kazandığı belirlendi.

Merkezin ulaştığı seviye heyet tarafından "uluslararası doğrulama süreci"ne alınarak, 23 Nisan'da düzenlenecek törenle DSÖ yetkililerince merkez için bayrak teslimi yapılacak.

"Bu verifikasyon, tıbbi ve teknik kalitenin bir kanıtıdır"

DSÖ Acil Tıbbi Müdahale Biriminde (EMT) görev yapan uzman Geert Gijs, AA muhabirine İngilizce, UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi'nde yapılan incelemeleri değerlendirdi.

Bingöl gibi deprem riski yüksek bir bölgede böyle bir merkezin bulunmasının önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Gijs, bu projenin bir emeğin ve adanmışlığın ürünü olduğunu belirtti.

Gijs, bu merkezin takım çalışması, gönüllülerin çalışması ve tüm UMKE personelinin katkısıyla ortaya çıktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bingöl UMKE artık EMT Tip 1 mobil ve sabit olarak hizmet verebilecek. Bu merkez hem ulusal hem uluslararası acil durumlarda hızlı şekilde görevlendirilebilecek bir kapasiteye sahiptir. Böyle bir durum ilk defa meydana geliyor. Hem EMT Tip 1 sabit ve mobilin yanında EMT Tip 2'nin de verifikasyonu (doğrulama) veriliyor. Bu verifikasyon, tıbbi ve teknik kalitenin bir kanıtıdır. Bu da mağdurlara çok daha güzel hizmet götüreceklerini gösteriyor."

"Tüm acil tıbbi hizmetlerini sunabilecek"

Dünya Sağlık Örgütü EMT Sekreterliğinde görevli Dr. Roy Anthony Cosico da UMKE'nin ek kapasitesini hakemlerle birlikte doğrulamak için burada olduklarını belirtti.

Cosico, şunları kaydetti:

"Bu süreç, UMKE'nin uluslararası görevlendirmelerde talep edildiğinde tüm hasta acil tıbbi hizmetlerini sunabilecek Tip 1 sabit ve mobil EMT kapasitesini kapsamaktadır. Yaptığımız değerlendirmenin amacı, UMKE'nin dünya genelinde acil durumlarda zamanında ve uygun sağlık hizmeti sunabilmesi için kalite güvencesinin sağlanmasıdır. Bu çalışma UMKE için ek bir kapasite sürecidir. UMKE yaklaşık 5 yıl önce Tip 2 EMT olarak zaten doğrulanmıştı. Bu seviye, acil cerrahi hizmetlerin sunulmasını ifade etmektedir. Bu nedenle, hakemler adına, girişim adına ve girişimin sekretaryası adına UMKE'ye önümüzdeki günler için başarılar diliyoruz."

"Burada gördüklerimizden Azerbaycan için de istifade edeceğiz"

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Tıbbi Merkezinde görevli Binbaşı Revan İsmayılov da kardeş ülke Türkiye'nin davetiyle Bingöl'de gerçekleştirilen programa katıldıklarını söyledi.

Bingöl'de oldukça sistemli ve düzenli bir yapının kurulduğunu ifade eden İsmayılov, "Bingöl fay hatlarının kesişim noktasında yer alıyor. Bu merkez coğrafi olarak çok stratejik bir bölgede kurulmuş. Oluşturulan bu kapasite, gelecekte yaşanabilecek olası acil durumlara hızlı ve etkili müdahale için çok doğru planlanmış. İnşallah böyle bir durum hiç yaşanmaz ama olası bir olayda burada kurulan sistem hızlı, etkili ve tam kapasiteyle müdahale edebilecek düzeyde. Burada gördüklerimizden Azerbaycan için de istifade edeceğiz." diye konuştu.

"UMKE alanımızı uluslararası arenaya açıyoruz"

Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı ise UMKE Lojistik ve Operasyon Merkezi'nin her türlü sağlık ve sosyal hizmetin verildiği bir alan olduğunu belirtti.

Kentte 2017 yılında 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği yaptığı dönemde bu alanda küçük bir UMKE deposu bulunduğunu anlatan Tatlı, "O UMKE deposunda eski araç lastikleri ve çok az malzememiz bulunuyordu. Kısa bir süre önce ulusal faaliyetlerine başlayan UMKE birimimiz günümüzde artık uluslararası kapasiteye sahip olarak, DSÖ'den bu doğrultuda gerekli verifikasyonu alacak. DSÖ'nün hem merkez hem de Türkiye Teşkilatı'nın değerlendirme ekipleri burada. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde UMKE alanımızı uluslararası arenaya açıyoruz." şeklinde konuştu.

"Dünyada bu 3 verifikasyonun aynı anda alındığı ilk ve tek yer olacak"

"EMT verifikasyonları için Bakanlık ve DSÖ UMKE alanımızda hem EMT Tip 1'in sabit ve mobil hem de EMT Tip 2'nin verifikasyonunu aynı anda gerçekleştiriyor. Dünyada bu 3 verifikasyonun aynı anda alındığı ilk ve tek yer Sağlık Bakanlığımıza bağlı Bingöl UMKE alanı olacak." ifadelerini kullanan Tatlı, bu alanda öncü olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Verifikasyon süreci tamamlandıktan sonra bu alanın uluslararası arenada acil yardım ekiplerinin doğrulandığı bir merkez olacağına işaret eden Tatlı, merkezin uluslararası arenaya hizmet edeceğini vurguladı.

Tatlı, hem ülkede hem de dünyada meydana gelen sel, deprem, afet, yangın gibi durumlara buradaki ekiplerle müdahale edebilecekleri bir kapasiteye ulaştıklarını anlatarak, "Daha önce bir sahra hastanesi kurulum alanı vardı. Bunu son aylarda büyüttük. Şu anda iki sahra hastanesi aynı anda kurulabilir düzeyde. Mobil tırımız da kurulabilir durumda. Son dönemlerde yaptığımız 60 kişilik toplantı salonuyla da afeti yönetme kapasitesini genişlettik." dedi.