Bingöl\'ün Genç ilçesinde kamyon ile otomobil çarpışması: 3 yaralı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 50 DT 264 plakalı kamyon ile bir otomobil, Servi köyü yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, Genç Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 yaralı ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.