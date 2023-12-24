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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
24.12.2023 - 17:50,
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe kaymakamlığı da eğitime pazartesi günü ara verildiğini, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayıldığını duyurdu.

Karlıova ilçesinde aralıksız devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte birçok yollar karla kaplandı, ilçeye bağlı 23 köy yolu da ulaşıma kapandı. Belediye, İlçe Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, birçok bölgede da elektrik kesintisi yaşandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi - Son Dakika
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