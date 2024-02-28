Bingöl Üniversitesince düzenlenen "2. Hesarek Kar Festivali"nde öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Hesarek Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivalde, yemek ve karlı petekli bal yeme yarışması ile kayak yarışı yapıldı.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalyaları protokol üyelerince verildi.
Festivale katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, öğrencilerle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.
İlk defa karlı petekli bal yeme yarışması izlediğini ifade eden Usta, "Bingöl'ümüzün tanınması gereken ve tanıtılması gereken birçok yeri var. Hesarek de bunlardan biri. İlin tanıtımına ve eğitimine katkılarından dolayı Rektör hocamızın şahsında programda emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz bu ülkenin geleceği. Öğrencilerimizin güzel zaman geçirmelerini diliyoruz. Kültürel faaliyetlerimizin yanında böyle sosyal faaliyetleri de zaman zaman yapmamız gerekiyor."
Belediye Başkanı Erdal Arıkan da gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, üniversitenin sosyal ve kültürel her faaliyetine ellerinden geldiği kadar katkı ve katılım sağladıklarını belirtti.
Festivalde, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programında eğitim gören öğrencilerin hazırladığı sucuk-ekmek, köfte, ayran ve aşure katılımcılara ikram edildi.
Festivale, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci ve Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Bingöl Üniversitesinde Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Veysel Turan, kurum müdürleri, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen Hesarek Kar Festivali öğrencileri eğlendirdi - Son Dakika
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