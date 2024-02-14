Bingöl Valiliği, Erzincan'daki maden ocağındaki göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için destek gönderdi - Son Dakika
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Bingöl Valiliği, Erzincan'daki maden ocağındaki göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için destek gönderdi

Bingöl Valiliği, Erzincan\'daki maden ocağındaki göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için destek gönderdi

Bingöl Valiliği, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçilerin kurtarılması çalışmalarına destek vermek amacıyla araç ve personel gönderdi. Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Valiliği ve halkının Erzincan'ın yanında olduğunu belirtti. Bingöl Valiliği, toplamda 7 iş makinesi, 4 tır, kamyon, pikap, arama kurtarma aracı, 16 projektör ve 23 personelden oluşan bir ekibi göndererek kurtarma çalışmalarına katkı sağladı.

14.02.2024 00:23  Güncelleme: 00:23
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Bingöl Valiliği, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçilerin kurtarılması çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine araç ve personel gönderdi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de valiliğin ve halkın Erzincan'ın yanında olduğunu belirtti.

Erzincan Valiliği ile yaptıkları görüşme sonrasında iş makinesi ve projektör ihtiyaçlarını aldıklarını ifade eden Vali Usta, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresinden 3 dozer, 3 loder, 3 tır, pikap ve 11 personel, DSİ'den dozer, tır, pikap, dozer bıçağı taşıyan kamyon ve 6 personel, Fırat EDAŞ'tan 10 projektör, AFAD'dan arama kurtarma aracı, 6 projektör ve 6 kişilik arama kurtarma ekibi olmak üzere Bingöl Valiliği olarak toplam 7 iş makinası, 4 tır, kamyon, pikap, arama kurtarma aracı, 16 projektör ve 23 personelden oluşan ekibimizi Vali Yardımcımız Malik Çalışlar liderliğinde toprak altındaki canlara ulaşmak yolunda çalışmalarda bulunmak üzere Erzincan İliç'e yolcu ettik. Allah yollarını açık etsin."

Kaynak: AA

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