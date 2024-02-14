Bingöl Valiliği, Erzincan\'daki maden ocağındaki göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için destek gönderdi

Bingöl Valiliği, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan işçilerin kurtarılması çalışmalarına destek vermek amacıyla olay yerine araç ve personel gönderdi.
Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de valiliğin ve halkın Erzincan'ın yanında olduğunu belirtti.
Erzincan Valiliği ile yaptıkları görüşme sonrasında iş makinesi ve projektör ihtiyaçlarını aldıklarını ifade eden Vali Usta, şunları kaydetti:
"İl Özel İdaresinden 3 dozer, 3 loder, 3 tır, pikap ve 11 personel, DSİ'den dozer, tır, pikap, dozer bıçağı taşıyan kamyon ve 6 personel, Fırat EDAŞ'tan 10 projektör, AFAD'dan arama kurtarma aracı, 6 projektör ve 6 kişilik arama kurtarma ekibi olmak üzere Bingöl Valiliği olarak toplam 7 iş makinası, 4 tır, kamyon, pikap, arama kurtarma aracı, 16 projektör ve 23 personelden oluşan ekibimizi Vali Yardımcımız Malik Çalışlar liderliğinde toprak altındaki canlara ulaşmak yolunda çalışmalarda bulunmak üzere Erzincan İliç'e yolcu ettik. Allah yollarını açık etsin."
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının yaşandığı madende yüzde 80 pay sahibi olan ABD'li SSR Mining şirketinin ABD Nasdaq Borsası'nda işlem gören hisseleri yüzde 60 oranında düştü.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Rus rakibi Sergey Semenov'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. Kayaalp, 13 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olma şansını kaçırdı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, ''Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar.'' ifadeleri akıllara geldi.
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