Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, ( DHA)- Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde 308 Sivil Toplum Kuruluşunun katılımıyla binlerce kişi yeni yılın ilk gününde 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde buluştu.Yürüyüşe sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'den kortejler hareket etti. Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşe başladı.