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Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü - Son Dakika
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Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet Yürüyüşü

Milli İrade Platformu öncülüğünde 308 STK'nın katılımıyla binlerce kişi, yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe camilerden kortejler hareket etti ve Galata Köprüsü'ne ulaşıldı.

Şehitlerimize Rahmet, Filistin\'e Destek, İsrail\'e Lanet Yürüyüşü
01.01.2024 - 09:27,
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Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, ( DHA)- Milli İrade Platformu'nun öncülüğünde 308 Sivil Toplum Kuruluşunun katılımıyla binlerce kişi  yeni yılın ilk gününde 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde buluştu.Yürüyüşe sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'den kortejler hareket etti. Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşe başladı.

Kaynak: DHA
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