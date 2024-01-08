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Binlerce mezun veren liseden geriye boş bir arsa kaldı - Son Dakika
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Binlerce mezun veren liseden geriye boş bir arsa kaldı

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, Türkiye'nin en eski 100 liseleri arasında yer alıyor ve binlerce mezun vermiştir. Ancak 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonucu lise yıkılmış ve geriye boş bir arazi kalmıştır. 27 bin 725 metrekarelik bir alana kurulu olan lise, 59 yıllık tarihi boyunca yaklaşık 36 bin mezun yetiştirmiştir. Şimdi ise eğitim ve öğretime Şeyh Adil Mahallesinde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu'nun eski binasında devam etmektedir.

Binlerce mezun veren liseden geriye boş bir arsa kaldı
08.01.2024 - 23:05,
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Binlerce mezun veren liseden geriye boş bir arsa kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye'nin en eski 100 liseleri arasında olan, Kahramanmaraş'ın da en eski ve en köklü ilim yuvası olarak binlerce mezun veren Kahramanmaraş Anadolu Lisesi yıkıldı. 1965 yılından beri Bahçelievler Mahallesindeki binasında bulunan liseden geriye boş bir arazi kaldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonucu Kahramanmaraş'ın en köklü ve eski liselerinden biri olan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi'nin yıkımının ardından binlerce mezun veren liseden geriye boş bir arazi kaldı.

27 bin 725 metrekarelik bir alan üzerine kurulan ve 27 sınıf, 1 spor salonu ve 1 pansiyon binası ile gündüzlü ve yatılı olarak öğrenimini sürdüren Kahramanmaraş Anadolu Lisesi, binlerce mezunu ve öğrencisi ile geriye hüzünlü bir hikaye bıraktı.

1965-1966 eğitim ve öğretim yılında depremlerde ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan yerinde eğitim veren okul, 59 yıllık tarihi ile yaklaşık 36 bine yakın mezun öğrenci verdi. Tarihi lise, şimdilerde ise Şeyh Adil Mahallesinde bulunan Ziya Gökalp İlkokulu'nun eski binasında eğitim ve öğretime devam ediyor.

"Herkes aile gibiydi"

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi mezunlarından Sıddık Eryiğit, "Birçok mezun verdi Kahramanmaraş Lisesi Kahramanmaraş'ta. Dışarıdan devlet bursu ile yatılı gelen öğrenciler de vardı. Tabi okulumuzun yıkılması bizim için üzücü bir durum ve çok tarihi bir okul. Namı diğer Kara Lise, köklü bir geçmişi olan bir lise. Yedi Güzel Adam'ın da orijinal bir müzesi diyebiliriz burasına. Hocaları olsun okuyan öğrencileri ve yöneticileri olsun herkes bir aile gibiydi. Ben 2006-2007 yıllarında mezun olmuş olmam lazım. Acısıyla tatlısıyla güzel bir anıydı bizim için" dedi.

"Birçok bürokrat ve sanatçı yetiştiren bir okul"

Kahramanmaraş Anadolu Lisesi Müdürü Salman Malkoç, "Şehrimizde yara alan birçok bina gibi, Kahramanmaraş Anadolu Lisesi de ağır hasar aldı. İçindeki birtakım değerleri kurtarabildik ama artık eğitim ve öğretime devam edemiyor. Bu lise Kahramanmaraş'ın en eski liselerinden bir tanesi ve 1948 yılında şu anki Yedi Güzel Adam Müzesi adını verdiğimiz binada eğitim ve öğretime başlıyor. Sonrasında 1965 yılında ağır hasar alıp yıkılan Kahramanmaraş Anadolu Lisesi binasına taşınıyor. O tarihten 1948 yılından bu yana yaklaşık 36 bin mezun veriyor ve bu sayının ne kadar ciddi bir sayı olduğunu anlıyoruz. Bu mezunlar arasında şehrin birçok bürokratının yanında Maraş'ın en büyük değerlerinden olan Yedi Güzel Adam da bulunuyor. Adını sayamayacağımız birçok bürokratı, sanatçıyı yetiştiren bir okul" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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