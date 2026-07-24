Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı - Son Dakika
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Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı

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Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş’ın tutuklanmasının ardından, başörtülü bir kadın içerik üreticisinin iddialı ve aykırı dans videosu sosyal medyada tartışma yarattı. Muhafazakar tarzıyla bağdaşmayan dans figürleriyle kamera karşısına geçen içerik üreticisinin videosu tepki toplarken, kullanıcılar İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek "Fatma'dan sonra bunu da alın" çağrısında bulundu.

Fatma Soydaş'ın gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başörtülü bir kadın içerik üreticisinin tarzıyla uyuşmayan dans videosu kısa sürede viral olurken, görüntülere tepki gösteren kullanıcılar İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek "Gereğini yapın" çağrısında bulundu. 

FATMA SOYDAŞ OLAYI SONRASI DİKKAT ÇEKEN VİDEO

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş’ın adli makamlarca gözaltına alınıp tutuklanması gündemdeki sıcaklığını korurken, platformlarda bir başka video tartışmaların odağına oturdu. Başörtülü bir kadın içerik üreticisinin paylaştığı dans görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

TARZIYLA UYUŞMAYAN DANSLARI TEPKİ TOPLADI

Muhafazakar tarzıyla bağdaşmayan iddialı ve aykırı dans figürleriyle kamera karşısına geçen içerik üreticisinin videosu kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Görüntüleri izleyen çok sayıda kullanıcı, videoların genel ahlak ve dini değerlerle bağdaşmadığı yönünde eleştirilerde bulundu.

BAKANLIĞI ETİKETLEYEREK ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından kullanıcılar İçişleri Bakanlığı’nın resmi hesaplarını etiketlemeye başladı. Fatma Soydaş'ın tutuklanma sürecine atıfta bulunan çok sayıda kişi, "Fatma'dan sonra bunu da alın" diyerek emniyet güçlerinin ve adli makamların söz konusu içerik üreticisi hakkında da inceleme başlatması yönünde paylaşımlar yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Sosyal Medya, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir bitmediniz! Fatma Soydaş'tan sonra şimdi de bu çıktı - Son Dakika
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