Bir fotoğrafı bile olmayan Kore şehidinin künyesi 74 yıl sonra bulunup ailesine verildi - Son Dakika
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Bir fotoğrafı bile olmayan Kore şehidinin künyesi 74 yıl sonra bulunup ailesine verildi

Bir fotoğrafı bile olmayan Kore şehidinin künyesi 74 yıl sonra bulunup ailesine verildi
20.06.2025 11:16
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Kore Savaşı'nda 1951 yılında şehit olan Piyade Er Mehmet Çağlar'ın 74 yıl sonra bulunan künyesi, kendisinin bir fotoğrafının bile bulunmadığı aile yakınlarına Mersin'in Mut ilçesinde teslim edildi.

Kore Savaşı'nda 1951 yılında şehit olan Piyade Er Mehmet Çağlar'ın 74 yıl sonra bulunan künyesi, kendisinin bir fotoğrafının bile bulunmadığı aile yakınlarına Mersin'in Mut ilçesinde teslim edildi.

Kore Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı bünyesindeki Harekatta Ölenlerin Kurtarılması ve Kimliklerinin Tespiti Ajansı (MAKRI) yetkilileri, 17 Nisan 1951'de Kore Savaşı'nda şehit düşen Piyade Er Mehmet Çağlar'a ait künyeye ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı ile iletişime geçen MAKRI yetkilileri, Çağlar'ın yakınlarının Mersin'in Mut ilçesinde yaşadığını öğrendi.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı öncülüğünde aileye ulaşan Kore askeri heyeti, Mersin'e geldi. Mut'taki Muharip Gaziler Derneği Şubesini ziyaret eden MAKRI yetkilileri, Çağlar'ın yakınlarıyla buluştu.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal'ın da eşlik ettiği Kore heyeti, şehidin ailesiyle tanışıp sohbet etti.

Şehit Piyade Er Çağlar'ın künyesi, Koreli yetkililer tarafından 74 yıl sonra şehidin ablasının kızı olan Emine Çetin'e verildi.

Kore Cumhuriyeti Savunma Bakanlığınca hazırlanan "şeref madalyası" da Çağlar'ın yakınlarına teslim edildi.

Bir fotoğrafı bile bulunmayan şehidin künyesi ile şeref madalyasını alan aile yakınları, buruk sevinç yaşadı.

"Kore ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik sonsuza dek sürecek"

MAKRI yetkilisi Keun-won Lee, AA muhabirine, Türkiye'nin Kore için yaptıklarını her zaman hatırladıklarını söyledi.

Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerine minnettar olduklarını vurgulayan Keun-won, şöyle konuştu:

"Kore Savaşı'na katılanların kayıp eşyalarının bulunması için yapılan çalışmalarda Mehmet Çağlar'a ait künyeyi bulduk. Çağlar'ın naaşı, şu anda Kore'deki şehitlerin olduğu mezarlıkta bulunuyor. Şehidin künyesini aileye teslim etmek için buraya geldik. 75 yıl önce Kore'de savaş vardı. Şehit olanların kaybolan eşyalarını bulup kendi ülkelerine teslim etmek için çalışıyoruz. Böyle güzel bir iş yaptığımız için çok mutluyum. Kore Savaşı'na yaklaşık 21 bin Türk askeri geldi. Türkiye sayesinde şu an Güney Kore gelişmiş bir ülke oldu. Bunu çok iyi biliyoruz. Kore ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik sonsuza dek sürecek."

Aile yakınları gururlu

İsmail Çağlar da babasının amcası olan şehit Mehmet Çağlar'a ait künyeyi yıllar sonra görebildiklerini belirterek, "Korelilere çok teşekkür ediyoruz. Sanki kendisi çıkıp gelmiş kadar mutlu olduk. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi bizim için çok büyük bir şey oldu. Çok gurur duyduk. Askerliğimi Çanakkale'de yaptım. Orada da başka ülkelerden şehitler var. Atatürk'ün söylediği gibi 'Şehitleriniz bize emanet.' Biz de şehidimizi Kore'ye emanet ediyoruz. Onlara güveniyoruz. Mezarı orada. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Şehidin ablasının kızı olan ve künyeyi teslim alan Emine Çetin de duygusal anlar yaşadıklarını dile getirerek, dayısının emanetini gururla saklayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bir fotoğrafı bile olmayan Kore şehidinin künyesi 74 yıl sonra bulunup ailesine verildi - Son Dakika

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