Bir sigara izmaritiyle küle dönmüştü, 7 yıl sonra görüntülendi
Küle dönen 250 hektar orman yeniden canlandı
BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde 7 yıl önce sigara izmaritinden kaynaklı 250 hektarın küle döndüğü ormanlık alana bugüne kadar 269 bin fidan dikildi.
2017 yılında İbrahimözü Safranlar Mahallesi mevkisinde yol kenarına atılan sigara izmariti sonucu çıkan yangında 250 hektar ormanlık alan zarar gördü. Hava ve kara unsurlarıyla müdahale edilen yangın 3 günde kontrol altına alındı. Toplamda bin 55 personel ve 191 araç yangına müdahale etti. Yanan alanlardaki orman emvali hızla çıkarıldı ve arazi hazırlıkları yapıldı.
Yeniden canlandı
450 vatandaşla birlikte bir yıl içerisinde tüm alan yeniden ağaçlandırıldı. Alana 7 yıldan bugüne kadar toplamda 258 bin ibreli ve 11 bin meyveli olmak üzere toplamda 269 bin fidan dikildi. Bunun yanı sıra 500 kilogram kızılçam tohumu ekimi de yapılarak ormanlık alan tekrar doğaya kazandırıldı.
"Ormanlar ekolojik dengenin korunmasında önemli rol üstlenirler"
Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk de, yeniden ağaçlandırılan alanlarda incelemelerde bulundu. Ormanların kıymetli olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Şentürk, "Ormanlarımız yalnızca oksijen üretmekle kalmayıp, atmosferdeki karbondioksit gazını depo ediyor. Aynı zamanda ormanlarımız doğal karbon yutakları olmakla birlikte ekolojik dengenin korunmasında önemli rol üstlenirler. Bu nedenle ormanların korunması ve geliştirilmesi son derece önemlidir" dedi.
"Bu alanlarda başka bir faaliyet yapılamaz"
Son yıllarda hava sıcaklıkları ve kuraklık sebebiyle birçok ülkede orman yangınlarının arttığını söyleyen Şentürk, "Milyonlarca hektar orman alanı zarar görmüştür. Tüm ülkelerin bu konuda hassas olması ve yangında zarar gören alanların ivedilikle doğaya kazandırılması için gayret sarf etmesi gerekmektedir. Ülkemiz orman yangınlarıyla mücadelede örnek ülkeler arasında bulunmaktadır. Yanan orman alanları yılı içerisinde ağaçlandırılarak tekrar doğaya kazandırılmaktadır. Bu alanlarda başka bir faaliyet yapılamaz, yapmaya kalkışanlar hakkında da gerekli işlemler yapılarak yargıya intikal ettirilir" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Bir sigara izmaritiyle küle dönmüştü, 7 yıl sonra görüntülendi - Son Dakika
Ankara'da gözaltına alınan BirGün gazetesi yazarı Attila Aşut, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ifade vermek üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Aşut'un, İzmir'de cezaevinde bulunan bir mahkuma para göndermesiyle 'terörün finansmanına fon oluşturma' suçunu işlediği iddia edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından Aşut serbest bırakıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan Engin Taşkın'ın babası İsmet Taşkın, oğlunun tutuklanmasının Fenerbahçelilerin gönlü olsun diye olduğunu söyledi. Olaylar sonrası tutuklanan taraftarın babası, futbolculara saldıranların ceza almadığı sürece bu ülkenin ekmeğini yememeleri gerektiğini belirtti.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili ifadeler kullandığını belirterek, korkunun ecele faydası olmadığını söyledi. Dağ, İzmir'deki ekonomik kalkınma stratejilerini anlattığı toplantıda, trafik sorununu çözmeyi ve yeni çevre yolunu İzmir'e kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, bilişim, yenilenebilir enerji ve turizmi kentin ekonomik kalkınmasında stratejik alanlar olarak belirlediklerini ifade etti.
Sinop Güç Birliği Derneği Başkanı Erdoğan Altay, Ramazan ayı kapsamında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altay, bu yıl 870 Ramazan kolisi dağıttıklarını ve başvuruların devam ettiğini belirtti. Başvuruların çoğunluğunun nakit para talepleri olduğunu ifade eden Altay, dernek olarak alışveriş çekleri ve ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Beyoba Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek 5 yılda yapılan ve gelecek dönem yapılacak hizmetlerden bahsetti. Dutlulu, halkın desteğini isteyerek 31 Mart'ta yaşanacak zaferin heyecanını paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus 100. Yıl Meydanı açılışında yaptığı konuşmada, halka hesap vermenin önemini vurguladı ve mal beyanını açıkladığını belirtti. Yavaş, kamu yöneticilerinin göreve başladığı ve bıraktığı zamanki mal varlığını açıklaması gerektiğini söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Seçer, Atatürk Büstü'nün açılışını gerçekleştirdi ve huzurevi bahçesinin peyzaj düzenlemesini inceledi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke'de vatandaşlarla bir araya gelerek yerel tohumların dağıtımını gerçekleştirdi. Çerçioğlu, tarımsal üretimi çeşitlendirerek üreticilerin daha fazla kazanabilmesi için projelerini sürdüreceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?