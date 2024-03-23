Birçok dizi ve filmde rol aldı, son durağı huzurevi oldu

Birçok dizi ve filmde rol aldı, son durağı huzurevi olduBirçok dizi ve filmlerde rol alan dizi, sinema tiyatro ve reklam oyuncusu Tahsin Tonkuş, şimdilerde ise huzurevinde yaşamını sürdürüyor
SİVAS - Birçok dizi ve filmlerde rol alan dizi, sinema tiyatro ve reklam oyuncusu Tahsin Tonkuş, şimdilerde ise huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Sivas Valiliği İhramcızade İsmailhakkı Toprak Huzur Evi'nde kalan 73 yaşındaki dizi, sinema tiyatro ve reklam oyuncusu Tahsin Tonkuş, hayat hikayesini anlattı. Kurtlar Vadisi, Seksenler, Arka Sokaklar, Galip Derviş, Lale Devri gibi birçok projeden rol alan Tonkuş, 20 yıl önce evinden ayrıldığını ve sonrasında huzurevinde yaşamayı tercih ettiğini söyledi. Tonkuş, makine teknisyeni olarak çalışırken drama eğitimine devam ettiğini ve Ayla Algan gibi usta isimlerden eğitim aldığını belirtti. Tonkuş, huzurevindeki personellerle bir aile ortamı oluşturduklarını ve çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi."Evde olmanın tadını asla özlemiyorum"Tiyatro oyuncusuyum aynı zamanda tiyatro grubumuzdan yapımcımızın izniyle kameraya transfer oldum ve birçok dizi, reklam ve filmde oynadım diyen 73 yaşındaki Tahsin Tonkuş, "Ben ortaokuldayken Sivas Halk Eğitim Merkezinde bağlama ve drama derslerine başladım. Bir süre sonra Sivas'tan çalışmak için İstanbul'a gitmem gerekti. Ben makine teknisyeniyim fabrikalarda çalıştım ve bu arada da Sivas Halk Eğitimde 'ki drama hocam 'uygulamalı bir tiyatro grubunda ol mutlaka eğitim al' dedi. Onun ricası üzerine bağlamayı öteledim ve tiyatroya öncelik verdim. Uzun yıllar hem eğitim aldım hem çalıştım. Bununla birlikte doktrin öğrencisiyim drama ve oyunculuk. Branş hocamız merhum Ayla Algan hanımefendiydi, kendisini çok severdik. Daha sonra haliyle yapımcıların izniyle hem tiyatroyu hem sinemayı beraber yürüttüm ve birçok projede yer aldım. Evimden yaklaşık yirmi yıl önce ayrıldım, huzurevini tercih ettim. Beş sene Erzurum'da kaldım. Bir buçuk yıldır burada, kalıyorum. Huzurevinde devletimizin şefkatli kollarını gördüm. Evde olmanın tadını asla özlemiyorum. Çünkü buradaki personellerimizle en büyüğünden en küçüğüne kadar bir kardeşlik diyaloğu içindeyiz" dedi."Ben tiyatro dışında bir hayat düşünemiyorum"Tiyatro dışında hayat düşünemediğine değinen Tonkuş, " Şimdi İstanbul huzurevinde olmak isterdim daha yakın olacaktım projelerde çalışmaya devam edecektim. Orada mümkün olmadı boş yer olmadığından dolayı o nedenle Anadolu'ya geldim. Yoksa İstanbul'da olsaydım çalışmalarım devam edecekti. Biz ya tiyatro provasında ya da sette nefes alıyoruz. Diğer zamanlar kendimi yarım nefes alıyor yarım yaşıyor kabul ediyordum. Takdir edersiniz ki tiyatro provaları, sahnesi olsun insana hayat veren yerlerdi. O nedenle hep o dünyanın içindeydim. Koca bir hayat su gibi geçti. Gençler mutlaka drama eğitimi alsınlar. Ben tiyatro dışında bir hayat düşünemiyorum. Doktor da olsanız avukatta olsanız kendinizi ifade edebilmenin en güzel en kolay sanatı dramadır. Başarıya giden yol insanın kendini ifade edebilmesinden geçer" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Birçok dizi ve filmde rol aldı, son durağı huzurevi oldu - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kabe Örtüleri, sakal-i şerif ve hac hatıraları Sergisi'ni ziyaret ederek Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın 30 yılı aşkın sürede bir araya getirdiği farklı dönemlere ait Kabe örtüleri ile eski hac yolculuklarına ait hatıraları yakından inceledi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekipleri ve köylüler tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor. Dalgıçlar su altında arama yaparken, arazi taraması da yapılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde dereye kapılan 3 kişi kurtarılmıştı.
CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın Bademli'deki inşaatında kaçak yapı tespit edildi ve ceza kesildi. İYİ Parti Bursa İl Başkanı, bu durumu eleştirerek adayın Mudanya'yı yönetmeye talip olmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Dağ, seçim yaklaştıkça Özel'in sevgisinin artacağını belirtti.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan N.D., polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur şehrinde, dünyanın en uzun kara rüzgar türbini kanatlarının ilk seti başarıyla üretildi. Kanatlar, rüzgar enerjisi üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak şekilde büyük megavat rüzgar türbini ünitelerine monte edilecek. Yeni kanatlar, güvenilirlik ve mukavemet açısından üretim malzemelerinin sınırlarını zorlayan ve modern üretim teknolojisinde yenilikçiliği teşvik eden mükemmel bir sağlamlık ve dayanıklılık sergiliyor.
Muğla'yı temsil eden Menteşe Spor Lisesi, Okul Sporları Hokey Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakalarında başarılı bir performans sergiledi. İki maçı da kazanan takım, puanını 6'ya çıkardı ve Türkiye Şampiyonluğu için umutlandı.
Karabük'ün Yenimahalle Umut Sokak'taki iki katlı müstakil ev, sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle bazı bölümleri çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ev boşaltıldı ve AFAD ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ev sakini 6 kişi, Karabük Öğretmenevine yerleştirildi.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve satışa sunulan 8 lüks otomobil motoru ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde yaşlı ve engelli vatandaşlar için çeşitli projeler hayata geçireceklerini açıkladı. Evde Destek Projesi, Hasta Yakınları Konuk Evi, Mola Evi gibi projelerle yaşlılara ve engellilere destek olunacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?