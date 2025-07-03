Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
E.G. idaresindeki 38 JC 039 plakalı kamyonet, Birecik-Şanlıurfa kara yolu kırsal Yuvacık Mahallesi yakınlarında, aynı güzergahta seyreden K.K. yönetimindeki 34 NFF 572 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Birecik'te Kamyonet Tıra Çarptı - Son Dakika
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