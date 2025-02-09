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BirGün'e Destek Büyüyor

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Gözaltılar sonrası BirGün'e destek için toplumsal muhalefet bir araya geldi, baskılara karşı durdu.

09.02.2025 18:16
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HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Birgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, son günlerde yaşananların toplumsal muhalefetin sesini kesmeye yönelik siyasi bir operasyon olduğunu belirterek, "Günbegün soruşturmalarla, para cezalarıyla, çeşitli baskı aparatlarıyla hedef aldıkları BirGün gerçekleri yazmaya devam edecek" dedi.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i makamında ziyaret etmesini haberleştirdikleri gerekçesiyle Birgün Gazetesi'nin Web Yayın Koordinatörü Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Web Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'iin gözaltına alınmalarına tepkiler sürüyor.

Birgün Okur İnsiyatifi'nin çağırısıyla basın meslek örgütleri ve siyasetçiler, Ankara'da Sakarya Caddesi'nde toplanarak basın açıklaması yaptı. Birgün'e destek olmaya gelen siyasetçiler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer de vardı.

Gruptakiler ellerinde, "Birgün Susturulamaz" dövizleri taşıyarak, "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz", "Birgün yazacak halk konuşacak", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları attı.

Basın açıklamasını yapan Birgün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Hepinizin bildiği gibi Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ziyaret haberi gerekçe gösterilerek internet sitesi sorumlularımız Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, dün gece yarısı evlerinden gözaltına alındı. Her gün çok sayıda arkadaşımızın yaptığı gibi çağrılsalar ifadeye gidebilecekken evlerinden gözaltına alınmaları tercih edildi. Biliyoruz ki bu yaşananlar, en ufak bir sese dahi tahammül edemeyen, tüm muhalefet kesimlerini sindirmek isteyen, ülkede korku iklimini hakim kılmaya çalışan rejimin, yargı aracılığıyla basın ve toplum üzerinde de kurmak istediği korku ikliminin son örneğidir. Bir kez daha ifade ediyoruz ki habere konu olan 'ziyaret' ilk olarak Sabah Gazetesi başta olmak üzere başka mecralarda da yayımlandı. Üstelik de 'Terörün korkulu rüyası' ibaresiyle yayımladı. Onların haberine atıfla internet sitemize alınan haber gerekçe gösterilerek birgun.net yöneticisi arkadaşlarımız özelinde başlatılan bu operasyonla amaçlananın ne olduğunu çok iyi biliyoruz.

İktidar, halkın haber alma hakkının gereğini yapmak isteyen bu görevi yapabilmek için sayısız riski göze almak zorunda kalan ve iktidar yanlısı olmayan basın yayın organlarını susturmak, seslerini boğmak istemektedir. Bugün yapılmak istenen de hiçbir toplumsal kesimde yaşananlara karşı tek bir sesin çıkmamasını sağlamaktır. Gözaltılarla, operasyonlarla, tutuklamalarla halkın gerçek gündeminin görünmez kılınması istenmektedir. Yaşananları yargı ve gazetecilik ilkeleri açısından değerlendirmek, yaşananları anlatmaya yetmez. Bu yaşananlar, toplumsal muhalefetin sesini kesmeye yönelik siyasi bir operasyondur."

"BirGün gerçekleri yazmaya devam edecek"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, " Türkiye'de olumlu olaylar yokmuş gibi algı yaratılıyor" açıklamasına da değinen Gökdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in, 'Türkiye'de olumlu olaylar yokmuş gibi algı yaratılıyor. Sadece olumsuz haberler yapıyor' dediği gün arkadaşlarımız gözaltına alınması asla tesadüf değildir. İktidar dört koldan istemediği haberleri, gerçekleri yazan gazetecileri ve halkı cezalandırıyor. Bugün burada bu hesabın çarşıya uymayacağını haykırıyoruz. Biliyoruz ki bu karanlık halkın birleşik mücadelesiyle elbet son bulacak. Biz kurulduğumuz ilk günden beri halkın desteğiyle ayakta durduk. AKP'li yıllarda doğmuş gibi bir gazete olarak defalarca çalışanlarımız gözaltına alındı, tutuklandı, hapis cezalarına çarptırıldı. Defalarca iktidarın yargısı tarafından baskılara maruz kaldı. Bir kez daha söylüyoruz: Günbegün soruşturmalarla, para cezalarıyla, çeşitli baskı aparatlarıyla hedef aldıkları BirGün gerçekleri yazmaya devam edecek. BirGün susmaz, susturamazsınız. Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Operasyon, Politika, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Son Dakika

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