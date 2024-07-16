Kamu Çalışanları ve Emekliler Maaş Zammını Protesto Etti - Son Dakika
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Kamu Çalışanları ve Emekliler Maaş Zammını Protesto Etti

Kamu Çalışanları ve Emekliler Maaş Zammını Protesto Etti

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kamu çalışanları ve emeklilerin maaş zammını protesto etti. Genel Başkan Mehmet Yeşilyurt, "Ekonomik krizle birlikte trajik hale gelen ülke durumu, pişkin açıklamalarla trajikomik bir görüntüye dönüşmüştür" açıklamasını yaptı.

16.07.2024 15:36
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kamu çalışanları ve emeklilerin maaş zammını protesto etti. Genel Başkan Mehmet Yeşilyurt, "Ekonomik krizle birlikte trajik hale gelen ülke durumu, pişkin açıklamalarla trajikomik bir görüntüye dönüşmüştür" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kamu çalışanları ve emeklilerin maaş zammını protesto amacıyla eylem yaptı. Dövizler taşıyan ve sloganlar atan eylemciler, maaşlara gerçekçi oranlarda zam yapılmasını istedi.

Konfederasyon adına basın açıklaması yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"İktidarın yıllarca ısrarla sürdürdüğü yanlış ve emek düşmanı ekonomi politikaları, ülkeyi zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu derin bir ekonomik krizi uçurumuna atmıştır. Ülkenin çalışan nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i sadece asgari ücret ve biraz üzerinde maaş alırken; tüm ülke emekçileri yandaş sermayeyi daha da zengin etmek için canla başla çalışır hale gelmiştir. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, yöneticiler yarattıkları bu garabeti çözmek, emekçinin yerle yeksan olan alım gücünü iyileştirmek yerine, krizin yükünü daha da halkın sırtına yüklemeye devam etmektedir. Ekonomik krizle birlikte trajik hale gelen ülke durumu, pişkin açıklamalarla trajikomik bir görüntüye dönüşmüştür.

'Avrupa bizi kıskanıyor' diye çıkılan yolda Maliye Bakanı'nın 'Hadi Papua Yeni Gine'den iyisiniz' dediği, iktidarın yalan aparatı haline gelen TÜİK'in Başkanının rezil enflasyon sepetini açıklayıp sonra resmi siteden sildiği, siyasette 'tasarruf' söylemleri eksik edilmezken Cumhurbaşkanı'nın uluslararası zirvelere 5 uçakla giden tek devlet yöneticisi olduğu, maaşlardaki artışın gerçek dışı belirlenen enflasyon oranlarına, vergi ve cezaların ise bu oranın 2-3 katına göre belirlendiği bir skecin içindeyiz.

"TÜİK, tüm emekçilerin insan onuruna yaraşır adil ücret hakkını gasp etmiştir"

Bu utanç tablosundaki son gelişme ise TÜİK'in yine paralel evrenden enflasyon verileri açıklaması olmuştur. 'Enflasyonun yüzde 75 olması ile 45 olması arasındaki tek farkın psikolojik' olduğunu söyleyecek kadar ekonomi biliminden uzak olan TÜİK Başkanı'nın mahkeme kararına rağmen yıllardır açıklamadığı ve en sonunda sitesinde bir günlüğüne ilan ettiği enflasyon sepeti, üniversitelerin ilgili bölümlerinde ibret olsun diye okutulacak niteliktedir. TÜİK, tüm emekçilerin insan onuruna yaraşır adil ücret hakkını göz göre göre gasp etmiştir. TÜİK, sepet oyunlarıyla enflasyonu eksik hesaplayarak, kötü ekonomi yönetiminin yol açtığı yüksek enflasyonu gizleyerek bütün faturayı emekçilere ödetmektedir. Bunun tek bir adı vardır: Hırsızlık! Bu yalan senfonisi devam ettirilemez. İktidar ve TÜİK, enflasyonu gizleyen anlayışını ve sahte verilerle açıklanan oranları terk etmelidir."

Eylemde, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, Genel Sekreter Özgür Aras ile Konfederasyon üyesi Ahmet Kürtül, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı.

Hasan Kütük, "Kamu emekçilerine reva görülen artış 19,3. Yaşam koşullarının bu kadar zorlaştığı, ev kiralarının bu kadar arttığı bir yerde bu zam, kamu emekçlerini daha da açlığa ve sefalete iten bir gerçektir. Biz de bu sefaletin, yoksulluğun nedenlerini kamuoyuna duyurmak, taşımak amacıyla bugün buradayız. 1 Temmuz Pazartesi günü elektriğe yüzde 38 zam yapıldı. Yüksek Hızlı Tren'e yüzde 25 zam yapıldı. Limonun taneyle, karpuzun dilimle, etin gramla alınabildiği bir ülkedeyiz. Koşulların bu kadar zorlaştığı bir yerde bizi açlığa ve sefalete mahkum eden bu iktidar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜİK'tir" diye konuştu.

"Gelsin bir milletvekili, bakan bu parayla geçinsin biz de heykelini dikelim"

Konfederasyon üyesi emekli öğretmen Ahmet Kürtül  de "Ekonominin tamamen battığı bir ülkede hep beraber yaşıyoruz. Bugün zengin parasına para katarken, fakir daha da fakirleşiyor. Eskiden insanlar ev, araba alabilecek durumdaydı. Şu anda çift maaşlı bir memur ya da işçi ev alabilecek durumda değil. Emekliye verilemesi düşünülen 12 bin lira ile kim geçinebiliyorsa geçinsin. Gelsin bir milletvekili, bakan bu parayla geçinsin biz de heykelini dikelim. Güç bela geçinmeye çalışıyoruz ama açlık, sefalet içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Enflasyon oranları şeffaf bir şekilde yansıtılmadığı sürece vatandaş bu ekonomik krizde boğulup gidecektir"

Konfederasyon Genel Sekreteri Özgür Aras da ""Emekçilerin, emeklilerin, asgari ücretlilerin hakkını aramak için buradayız. Çünkü ülkemizde bir ekonomik kriz var. Her ne kadar hükümet bunu kabul etmese de, görmek, duymak istemese de bu bir gerçek. Enflasyon oranları şeffaf bir şekilde yansıtılmadığı sürece kamu emekçisi, emekli, asgari ücretli bu ekonomik krizde boğulup gidecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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