Birleşik Kamu-İş'ten Elektrik ve Doğal Gaz Zamlarına Tepki
Birleşik Kamu-İş'ten Elektrik ve Doğal Gaz Zamlarına Tepki

04.04.2026 20:40
Birleşik Kamu-İş, EPDK'nın yüzde 25 zam kararına itiraz ederek, düşük gelirli vatandaşı koruma çağrısı yaptı.

(ANKARA)- Birleşik Kamu-İş, EPDK kararıyla elektrik ve doğal gaza yapılan yüzde 25'lik zamma tepki gösterdi. Sendika, artışların dar gelirli vatandaş üzerindeki yükü artıracağını belirterek zamların geri çekilmesini istedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, elektrik ve doğal gaz tarifelerine yapılan yüzde 25 oranındaki zamma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Zamların ücretli çalışanların alım gücünü daha da düşüreceği ve halkın yoksulluğunu derinleştireceği vurgulanan açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın "ocağa düşen yangını büyüttüğü" değerlendirmesi  yapıldı.

Enlasyon karşısında gelirlerin eridiğine dikkat çekilen açıklamada, çalışan nüfusun büyük bir bölümünün maaşlarının önemli kısmını barınma giderleri ve faturalara ayırmak zorunda kaldığı belirtildi. Elektrik ve doğal gaza yapılan son zamlarla birlikte faturaların daha da artacağı ifade edilen açıklamada, "Kamu emekçisinin ve emeklinin maaşı yerinde sayarken, asgari ücret daha yılın ilk çeyreğinde açlık sınırının altına düşmüştür. Bu koşullarda yapılan yüzde 25'lik zam, matematiğe de vicdana da aykırıdır" denildi.

Zamların hane bütçesine etkisine de yer verilen açıklamada, tek kişinin asgari tüketimi baz alındığında elektrik faturalarının 289 TL'den 488 TL'ye yükseleceği hesabı yapıldı. Bu durumun özellikle düşük gelirli vatandaşlar için ciddi bir yük oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Tek başına yaşayan bir emekli, zaten yetersiz olan maaşıyla artık daha ağır bir fatura yüküyle karşı karşıya kalacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Doğal gaz fiyatlarına ilişkin değerlendirmede konutlarda kullanılan doğal gazın metreküp fiyatının 7,77 liradan 10,625 liraya yükseldiği, bunun da yaklaşık yüzde 36'lık bir artış anlamına geldiği belirten açıklamada, ayrıca kademeli tarifeye geçildiği ve belirlenen tüketim sınırının aşılması halinde birim fiyatın 18 liraya kadar çıkacağı, bunun da yüzde 132'ye varan artış anlamına geldiği dile getirildi.

Enerji zamlarının yalnızca haneleri değil, sanayi sektörünü de olumsuz etkileyeceği belirtilen açıklamada, son dört yılda elektrik dağıtım bedeline yüzde 633, doğal gaz fiyatlarına ise yüzde 275 oranında zam yapıldığına dikkat çekildi.

Vatandaşın artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı vurgulanan açıklamada, "Halk bırakın ay sonunu getirmeyi, bir sonraki günü nasıl geçireceğini düşünür hale gelmiştir. Ücret artışları sınırlı kalırken, temel giderlere yapılan yüksek oranlı zamlar gelir adaletsizliğini büyütmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
