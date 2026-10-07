Birleşik Krallık\'ın Ankara Büyükelçisi Anderson, Adıyaman ziyaretini paylaştı

(ANKARA) - Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, "Adıyaman Valisi ve Belediye Başkanı ile tanışmaktan, şehri, yıkıcı depremin ardından toparlanma sürecini sürdürürken halka destek olmak adına yürüttükleri çalışmaları dinlemekten büyük memnuniyet duydum" dedi.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, geçen hafta Adıyaman'a yaptığı ziyarete ilişkin X hesabından bir video paylaşımı yaptı. Anderson şunları kaydetti:

"Adıyaman'dayım. Türkiye'ye döndüğüm dünden beri Ankara dışına yaptığım ilk ziyaret bu. Türk halkının sıcaklığını, cömertliğini ve misafirperverliğini bir kez daha yakından hissettim. Adıyaman Valisi ve Belediye Başkanı ile tanışmaktan, şehri, yıkıcı depremin ardından toparlanma sürecini sürdürürken halka destek olmak adına yürüttükleri çalışmaları dinlemekten büyük memnuniyet duydum. Londra'dayken deprem müdahale çalışmalarında yer almış biri olarak buraya gelip çalışmaları sahada görmek benim için büyük anlam taşıyor.

Erişilebilir Toplum Merkezi'nizi ziyaret etmek beni bilhassa duygulandırdı. Merkez çeşitli etkinliklerle engelli çocuklara ve ailelerine destek sağlıyor. Merkez ve otobüs iki yıl önce Birleşik Krallık ve UNDP arasındaki ortaklıkla hayata geçirildi. Günümüzde ise bölgede yaşayan ailelere gerekli hizmetleri sunmak üzere tamamen yerel halk tarafından işletilmekte.

Bu çalışmaları mümkün kılanlarla tanışmak ve bu ortaklığın yarattığı etkiyi bizzat görmek özel bir deneyimdi. ve elbette Türkiye'ye dönmenin getirdiği mutluluklardan biri de bu olağanüstü ülkeyi daha yakından keşfetmek. Her ziyaret yeni bir şeyler katıyor, insanları, tarihi ve Nemrut Dağı gibi nefes kesici manzaralarıyla. Güzel Nemrut Dağı'nı ziyaret etmekten büyük heyecan duyuyorum. Türkiye'nin sunduğu pek çok güzel yeri keşfetmek için de sabırsızlanıyorum."