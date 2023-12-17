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Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu Ekvador'da kaçırıldı - Son Dakika
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Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu Ekvador'da kaçırıldı

Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu Colin Armstrong, Ekvador'daki çiftliğinde silahlı kişilerce kaçırıldı. Armstrong'un uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerce kaçırıldığı tahmin ediliyor. Polis, Armstrong'un yerinin tespit edilmesi için operasyon başlattı.

Birleşik Krallık\'ın Guayaquil Fahri Konsolosu Ekvador\'da kaçırıldı
17.12.2023 - 02:45,
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Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu Colin Armstrong, Ekvador'daki çiftliğinde silahlı kişilerce kaçırıldı.

Ekvador basınındaki habere göre, ülkenin güneybatısındaki Los Rios eyaletinde, Birleşik Krallık'ın Guayaquil Fahri Konsolosu ve iş insanı Armstrong, kimliği belirsiz silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Armstrong'un, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı çetelerce kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Konsolos Armstrong'un kaçırılmasına ilişkin, Birleşik Krallık ve Ekvador Dışişleri bakanlıkları, henüz açıklama yapmadı.

Polis, Armstrong'un yerinin tespit edilmesi için geniş çaplı operasyon başlattı.

Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor. Çetelerin savaşı nedeniyle neredeyse her gün saldırı haberleri duyuluyor.

Adam kaçırma, cinayet, gasp ve uyuşturucu kaçakçılığının giderek arttığı ülkede, yeni Devlet Başkanı Daniel Noboa, caydırıcı yasaların çıkartılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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